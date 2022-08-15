熊市已走、超級看好「未來」 專家：比特幣6年內有望漲到30萬美元
美國避險基金公司天橋資本（Skybridge Capital）創辦人 Anthony Scaramucci 認為，比特幣的價格最終可能會飆升至 30 萬美元。
"The improvement of the lightning network, the increase in applications and ease of transactions on #Bitcoin, you're going to see a lot more commercial activity there," says @scaramucci. "If $BTC goes to $300K a coin, it will not matter whether you bought it at $20K or $60K." pic.twitter.com/MSlyFRLm06— Squawk Box (@SquawkCNBC) 2022年8月12日
Anthony Scaramucci 日前接受 CNBC 財經論談節目 《Squawk Box》採訪時指出，一旦比特幣飆升至 30 萬美元，投資人也就不必執著自己當初是在哪個價位入場了，根據他的說法，無論是買在 2 萬美元、6 萬美元，這些都已經不再重要了。
Anthony Scaramucci 認為，最近的事態發展，像是貝萊德推出一檔現貨比特幣私人信託，將有助於刺激市場對比特幣的需求飆升，進而推動幣價走高。他注意到，投資人對加密貨幣市場的興趣最近有所上升。他認為，鑑於 7 月份的通膨數據優於預期，全球經濟有望在 6 到 12 個月內恢復到 2019 年第四季度的狀態—— 強勁的經濟、就業增長和溫和的通膨。
Anthony Scaramucci 堅定看好加密貨幣市場的前景，並表示「未來」比他想像中來得更快，他預計，比特幣將在 6 年內達到 30 萬美元的「超級看漲」目標價。
值得注意的是，Anthony Scaramucci 過去也曾預測比特幣將在 2021 年底達到 10 萬美元，他月初更表示，熊市最糟糕的時期已經過去，比特幣今年 6 月跌至 17,500 美元應是谷底，雖仍面臨進一步下行風險，但預估不會跌破該水平。他還堅信，比特幣的「公允市價」應為 4 萬美元。
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《原文刊登於合作媒體區塊客，聯合新聞網獲授權轉載。》
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