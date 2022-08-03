聽見了嗎？以太坊創辦人笑看Meta：嘗試創建元宇宙的公司都不會成功

以太坊共同創辦人 Vitalik Buterin 認為，就現階段而言，「元宇宙」的概念還沒有公認或確立的定義，當下正在嘗試建構元宇宙的公司都很難成功，尤其是 Facebook 母公司 Meta 也恐將落得一敗塗地的下場。

Vitalik Buterin 日前在推特上分享了他對元宇宙及其未來發展的看法，他表示，雖然他認為元宇宙有朝一日會成為現實，但他認為，「任何正在嘗試創建元宇宙的公司都不會成功」。

The "metaverse" is going to happen but I don't think any of the existing corporate attempts to intentionally create the metaverse are going anywhere. https://t.co/tVUfq4CWmP — vitalik.eth (@VitalikButerin) 2022年7月30日

2021 年，Facebook 將公司名稱改為「Meta」，宣示搶進「元宇宙商機」，為元宇宙熱潮揭開序幕，雖然涉及元宇宙的底層技術還有待成熟，即便元宇宙尚在起步萌芽的階段，許多巨頭企業仍紛紛將元宇宙納入公司發展戰略。

Vitalik Buterin 在批評這種現象時就提到：

我們還不知道「元宇宙」的定義，現在要搞清楚「人們真正想要的是什麼」還為時過早。因此，Facebook 現在創造的任何東西都會失敗。

Vitalik Buterin 以直言不諱的個性而聞名，平日經常在推特上討論以太坊的技術以及去中心化對社會發展的影響，過去也曾表示，NFT 的崛起讓他感到驚訝，不時還會挖苦一下市場的投機炒作現象，最近還抨擊 MicroStrategy 是「徹頭徹尾的小丑」，但他鮮少會發表有關元宇宙的評論。

就在上週， Meta 公布第二季財報，旗下 VR、元宇宙部門 Reality Labs 虧損 28 億美元，這也是連續第 7 個季度出現虧損， 預計第三季度的收入還將低於第二季度。

執行長 Mark Zuckerberg 在財報電話會議上坦言，這種虧損的情況可能還將持續數年，直到 VR 應用程式及其元宇宙平台足夠成熟為止。換言之，Meta 若要證明 Vitalik Buterin 是錯的，恐怕還有很長一段路要走。

《原文刊登於合作媒體區塊客，聯合新聞網獲授權轉載。》

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