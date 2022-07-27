Podcast解讀區塊鏈／Circle併購CYBAVO後 美元穩定幣USDC還有哪些發展？
嗨，早！
今年 6 月，全球市值第二大的美元穩定幣 USDC 發行商 Circle 宣佈併購台灣新創 CYBAVO。
近期台灣有許多科技媒體紛紛報導這則好消息。雖然自己研究過 Circle 這家公司並稱它為「未來金錢的建設公司」，也曾訪問過 CYBAVO 的執行長范紀鍠（Paul）知道他們的主力產品是「加密貨幣金庫」。
但看到 Circle 併購 CYBAVO 仍然有點難把兩家公司的業務連在一起，於是這次很開心可以再次邀請 Paul 來錄音。這集上半段我們討論的是 CYBAVO 這家公司在做哪些業務，下半段討論 USDC 除了用在交易之外未來還有哪些發展戰略？
這集內容包含：
．如何從防毒軟體轉換跑道做加密貨幣金庫？
．CYBAVO 的銀行級加密貨幣金庫厲害在哪？
．Circle 從跨境匯款公司，跑來發行美元穩定幣
．為何說 USDC 是開放式的金流系統？開放與封閉的差異
．CYBAVO 加入 USDC 生態系扮演什麼角色？以 UBER 為例
《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》
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