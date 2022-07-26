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加密貨幣市場站回1兆美元大關 原因靠散戶做這事解除「慘烈階段」危機
經過長達數個月的回檔修正，加密貨幣市場過去一周小幅上漲，整體市值重新站上 1 兆美元大關。 摩根大通 （JPMorgan Chase）就認為，在市場逐步去槓桿之後，最近投資人情緒轉佳、需求增溫，而這也可能是市場復甦的開始。
摩根大通週四在一份報告中表示，加密貨幣散戶投資人的需求趨於改善，而市場去槓桿的「慘烈階段」似乎已經結束。摩根大通指出：
5 月和 6 月出現的極端逆價差階段，即 2018 年以來最極端的階段，似乎已經過去。
由於投資人預期以太坊合併升級將於 9 月 19 日到來，加密貨幣市場過去一周開始出現反彈跡象。摩根大通表示，隨著投資人情緒受到提振，以太坊網絡的活動也有所增加。
自 6 月跌至 17,600 美元和 876 美元的低點以來，比特幣和以太幣迄今分別上漲了 30.82% 和 72.86%。
摩根大通表示，在加密貨幣基金或期貨領域並沒有看到資產價格回升的情況，這表明需求 是由散戶投資人所推動的，摩根大通補充說：
自 6 月底以來，小額地址（散戶）的以太幣或比特幣持有量有所增加，而大型持有者則是呈現相反的趨勢。
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《原文刊登於合作媒體區塊客，聯合新聞網獲授權轉載。》
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