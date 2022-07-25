加密市場一低還有一低低？分析師：離見底「還很遙遠」

一家大型加密基金的分析師 jbjbjb 透過 Nansen 鏈上數據及總經趨勢，分析當前加密市場為何還有突破新低的可能。

(本篇為 jbjbjb 推特文章的翻譯及重點整理，如有疑義請見原文。)

Never passing up an opportunity for free clout from @ASvanevik so let me drop some alpha real quick: "Why I DON'T think the bottom is in" (using on-chain data + macro trends)



Credentials: I'm a trader/defi analyst at a major crypto fund and use Nansen almost daily



🧵1/x — jbjbjb (@bryptobricks) July 19, 2022

jbjbjb：我不認為熊市已經見底了

jbjbjb 透過以下幾點原因，分享其認為市場還有可能進一步下跌的原因。

1.鏈上活動

首先，也是最重要的一點，jbjbjb 認為 3AC 所引發的一連串破產事件尚未落幕，雖然已經在進行清算流程，但他們所持有且待清算的部位尚未於市場上倒貨，BTC、ETH 等資產最終都將被拋售以賠償債權人。

以下是 jbjbjb 整理出的部分 3AC 錢包地址，錢包中皆包含了數千顆的 ETH 及其他加密資產。

（圖／鏈新聞提供）

（圖／鏈新聞提供）

更別說 3AC 的 Starry Night NFT 錢包，總價值約為 12,500 ETH，且均在今年 6 月被轉出，同樣有面臨大量清算的可能。

（圖／鏈新聞提供）

因此，jbjbjb 認為當前最好靜待司法程序進行，等 3AC 的加密貨幣、股票及 NFT 開始於市場出售後，勢必會引發加密生態更廣泛的一波拋售潮。

2.Smart Money

透過 Nansen 的 Smart Money 功能，jbjbjb 整理了一系列的機構錢包清單。

（圖／鏈新聞提供）

經過觀察後，jbjbjb 發現這些 Smart Money 在當前市場並無太多的操作，且 ETH 占比非常低，並將大部分資金分配給 USDC、USDT 及 DAI 等穩定資產。

（圖／鏈新聞提供）

3.日本央行及日圓

日圓價格正處於自 1999 年以來的最低點，而 jbjbjb 認為日本央行將可能會成為全球經濟蕭條蔓延的主因。

日本央行於 2001 年開始實施 QE 作為經濟的補救措施，但當前日本央行已經持有日本債券市場 50.2% 的債券，以及 1 兆美元美國國債。

若想要阻止日圓的持續下跌，日本必須停止 YCC (殖利率曲線控制) 來避免通貨膨脹。不過鑒於其一直以來的銀行業務政策，日本央行似乎沒有要停止的跡象。要重回通貨緊縮的循環並不容易。

4.總體經濟面

根據當前的聯準會基金期貨數據，聯準會有 85% 的機率升息 100 個基點 (考量到 6 月 CPI 年增 9.1%，創 40 年新高)，聯邦準備銀行總裁 James Bullard 也表明目標年利率為 3.75%-4%。

（圖／鏈新聞提供）

那麼當美國 QE 變得更為劇烈，但日本開始拋售其手中 1 兆美元美國國債時會發生什麼事？

jbjbjb 表示信貸市場的流動性將會歸零，與現有債務相比，買家更喜歡新發行的債券。這意味者債券價格將會大幅下跌，殖利率攀升，已轉手現有的債券。

但如果當聯準會都不買了，誰會來接手這些債券？jbjbjb 表示較有可能為避險基金，不過當前已經處於強力的緊縮循環，避險基金傾向持有更多現金並降低曝險。

如果上述情形如實發生，利率將持續走高。

「基於全球共識，各地皆需要收緊貨幣供應以對抗猖獗的通貨膨脹，認為我們將立即重返牛市純屬妄想。」jbjbjb 說道。

5.TVL 大幅下滑

現在所有 dapp 的 TVL 僅剩過去的一小部分。沒有人願意出借代幣，或參與 Defi 生態。一個在熊市中非常明顯的市場情緒表現。

若查看借貸協議 Liquity 的 TVL，已從 50 億美元下滑至 5.5 億美元。若使用得當，貸款及槓桿對市場非常重要，他們在支撐鏈上活動及刺激買氣上是不可或缺的。

（圖／鏈新聞提供）

市場何時反轉？

基於上述幾點原因，jbjbjb 認為市場尚未見底，甚至還很遙遠。其認為在人們再次看漲前，需先回答以下問題：

1.投資者的錢從哪裡來？

2.加密市場經歷崩跌不過數周，消費者信心如何迅速反轉？

3.在經濟緊縮週期的高峰期中，Smart Money 願意從新進場冒險嗎？

不過其也表示，當房地產的價格開始大幅縮水，那就是底部要到的時候了。

《原文刊登於合作媒體鏈新聞，聯合新聞網獲授權轉載。》

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