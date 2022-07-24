有圖／Minecraft「禁用NFT、區塊鏈技術」引NFT Worlds崩盤！代幣、地板價暴跌70%

Minecraft 官方今（20）日公告禁止在遊戲、伺服器中使用 NFT 與區塊鏈相關插件，引發 NFT 項目 NFT Worlds 生態崩盤，代幣與 NFT 地板價皆大幅下跌，項目方稱不會放棄社群，可能轉移至其他遊戲或者當獨立第三方遊行平台。

世界最暢銷遊戲 Minecraft （又名當個創世神、我的世界）昨（20）日於官網發布公告，澄清遊戲官方對 NFT 與區塊鏈相關營運方針，公告稱遊戲與 NFT 互動功能不是官方所支援的，同時嚴正聲明不允許區塊鏈技術加入到遊戲之中，理由是透過稀有性來排除玩家的方法與當前包容所有玩家的價值觀不合。

一些公司最近推出了與 Minecraft 世界文件、造型相關的 NFT……包括建立 Minecraft 收藏 NFT，允許玩家透過伺服器上的活動來賺取 NFT，或透過遊戲外的活動獲得 Minecraft NFT 獎勵。 NFT 和其他基於區塊鏈每一種技術都是根據稀缺性和排斥性創建了數位所有權，這與 Minecraft 的創造性包容和共同玩耍的價值觀不符。NFT 並不包容我們所有的社群，而是創造了一個富人和窮人的場景。圍繞 NFT 的投機定價和投資心態將注意力從玩遊戲上轉移開，並鼓勵暴利，我們認為這與我們玩家的長期快樂和成功不符。 -Minecraft 聲明

聲明中還提到了與 Defi 相關的功能，但官方聲稱這可能包含詐欺、炒作，或者讓使用者蒙受損失的風險，應該立即禁止，同時向第三方公司喊話，不允許使用插件或者其他文件來置入到 Minecraft 遊戲或伺服器中，官方也表示，目前沒有任何在遊戲中推行區塊鏈技術的計畫。

我們擔心某些第三方 NFT 不可靠，最終可能使購買的玩家付出代價，一些第三方 NFT 實施也完全依賴於區塊鏈技術，可能需要資產管理器，而資產管理器可能會在沒有通知的情況下消失，也有以人為或欺詐炒作價格出售 NFT 的情況……. 為確保 Minecraft 玩家擁有安全、包容的體驗，區塊鏈技術不得置入到我們的 Minecraft 客戶端和伺服器應用程式中，也不得用於創建與任何遊戲內容相關的 NFT，包括世界、造型、角色物品或其他模組。 -Minecraft 聲明

NFT Worlds 生態炸裂

過去依賴 Minecraft 開源性而衍生出來的項目 NFT Worlds，也因此遭受官方聲明波及，代幣出現大幅暴跌情況，從 7 月 20 號晚間 11 點的 0.0317 美元，一路跌到了 7 月 21 號凌晨 1 點 40 分的 0.008985 美元，最大跌幅超過 71.65 %，自截稿時間報價為 0.01292 美元。

CMC 幣價圖。（圖／動區動趨 BlockTempo提供）

而據 NFT GO 數據顯示，在官方聲明後，NFT Worlds 相關 NFT 也出現雪崩式拋售，地板價從昨（20）日的 2.9 ETH 直接崩跌至 0.655 ETH 左右，單日交易量暴增了 3746.67% 。

NFT Worlds 地板價數據圖。（圖／翻攝自NFT.GO）

NFT Worlds 交易量數據圖。（圖／翻攝自NFT.GO）

而事件發生後，NFT Worlds 官方也在 Discord 發表公告，稱絕對不會放棄項目進展，目前正在與微軟相關做出 Minecraft 政策改變的人員聯繫，目前確認項目暫時可以在 Minecraft 中進行。

倘若未來遭到微軟提出 DMCA 版權警告或者其他法律問題，也提出兩個解決方案，第一個就是轉移至類似 Minecraft 的其他遊戲平台繼續發展、第二個則是轉為一個通用的 GameFi 平台，讓所有遊戲開發商都能夠過透過該平台使用 NFT Worlds 所建立的社群與機能，同時也歡迎任何社群的建議與聲音。

我們沒有離開，我們有著社群，還有長期努力奮鬥掙來的資金，我們知道我們可以繼續建設。 -NFT Worlds 開發人員，ArkDev

We've just shared the following announcement on our Discord regarding the current @Minecraft & @nftworldsNFT situation. pic.twitter.com/ARbKABRK4A — NFT Worlds (@nftworldsNFT) July 20, 2022

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《原文刊登於合作媒體動區動趨 BlockTempo，作者為0xJigglypuff，聯合新聞網獲授權轉載。》

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