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止損！幣圈暴跌拖累特斯拉 急拋售手上75%比特幣

聯合新聞網／ INSIDE
比特幣示意圖。 路透
比特幣示意圖。 路透

特斯拉解釋比特幣下跌對Q2獲利產生了巨大負面影響，因此決定停損出售比特幣。

特斯拉於美國時間7月20日（週三）發表今年第二季財報，但讓人意外的是，他們已拋售75%原本持有的比特幣，換取9.63億美元。在財報上特斯拉挑明解釋比特幣下跌對Q2獲利產生了巨大負面影響，因此決定停損出售比特幣。

去年2月特斯拉購入當時市價約15億美元的比特幣，並接受比特幣支付買車，也推動了當時比特幣跟虛擬貨幣市場一波漲勢。但在去年5月馬斯克卻以不夠環保為由，隨即停止支援比特幣付款。

在財報電話會議上，特斯拉高層近一步說明他們希望在中國因疫情時不時停止生產線期間將現金水位最大化，決定出售比特幣；但也表示，未來特斯拉是否會繼續購入比特幣會保持開放態度。

特斯拉第二季的稅後淨利為22.6億美元。不過特斯拉拋售比特幣也讓價格應聲下跌，從近日最高點24,195美元一度下跌至23,084美元（截稿時23,192美元）。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

NFT 比特幣 特斯拉 馬斯克

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