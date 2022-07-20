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Podcast解讀區塊鏈／弄NFT好難…一站式NFT服務曝企業遇到何種考驗

聯合新聞網／ 區塊勢
圖／區塊勢提供
圖／區塊勢提供

嗨，早！

要如何發行 NFT？對個人來說，只要打開 OpenSea、上傳多媒體檔案並支付礦工手續費就能完成。但對企業來說，他們未必想在 OpenSea 上人擠人，而是得建立獨立的銷售官網才能符合品牌形象。

只不過，多數企業對於 NFT、區塊鏈都還不熟悉。光是工程難題恐怕就讓不少企業打退堂鼓，遑論後續的 NFT 銷售、空投與社群經營。這集區塊勢邀請曾經協助台灣虎航、資生堂或微風廣場發行 NFT 的團隊 Qubic Creator 來聊聊企業在發行 NFT 會遇到哪些難題，以及看過哪些有趣的 NFT 應用案例？

這集內容包含：

．Qubic 錢包如何以社交登入取代私鑰？

．企業發行 NFT 會遇到哪些障礙？

．台灣虎航的 NFT 為何可以賣到 40 萬？

．地勤人員如何驗證 NFT 的真偽

．熊市與牛市的 NFT 有哪些不同

《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》

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