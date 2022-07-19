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慘！NFT市場交易量6月掉了74% 併購案卻創今年新高

聯合新聞網／ 動區動趨 BlockTempo
據《The Block》分析 NFT 市場交易量數據，6 月份交易量僅剩 10.4 億美元，相比 5 月下降 74%，創下迄今為止最大的單月降幅紀錄。（路透）
據《The Block》分析 NFT 市場交易量數據，6 月份交易量僅剩 10.4 億美元，相比 5 月下降 74%，創下迄今為止最大的單月降幅紀錄。（路透）

據《The Block》分析 NFT 市場交易量數據，6 月份交易量僅剩 10.4 億美元，相比 5 月下降 74%，創下迄今為止最大的單月降幅紀錄！但另一方面，有關 NFT 和 Gaming 的併購交易卻在今年創下歷史新高。

整體加密貨幣市場的低迷也連帶重挫了 NFT 市場的熱絡程度，據《The Block》分析龍頭 NFT 交易所（Opensea、LooksRare、Magic Eden…）交易量數據，5 份月在各個市場的 NFT 交易量還有約 40 億美元，但到了 6 月份僅剩下 10.4 億美元，環比下降 74%，創下迄今為止最大的環比降幅紀錄，相較今年 1 月份的 165 億美元高點，也大幅失血超九成。

各 NFT 市場交易量統計。（來源：The Block）
各 NFT 市場交易量統計。（來源：The Block）

再進行進一步分析，我們可以看到：

．OpenSea 在 6 月份以 6.96 億美元的總交易量主導市場，佔當月總交易量的 67%

．LooksRare 以 2.14 億美元名列亞軍，佔當月總交易量 20.5%

．MagicEden 則以 1.07 億美元位居第三，佔當月總交易量 10.2%

但儘管 OpenSea 佔據了整體 NFT 市場交易量的絕大部分，該平台仍於 7 月 15 日宣布將裁員 20% 以保未來五年穩定營運。

各 NFT 市場交易量佔比。（來源：The Block）
各 NFT 市場交易量佔比。（來源：The Block）

NFT 和 Gaming 領域併購次數大增

但雖然市場交易熱度降低，擁有穩定基礎的加密企業也在此時期選擇透過併購來加強自身實力。據 The Block Research 上週發布的一份報告指出，自 2013 年以來，與 NFT 和 Gaming 有關的交易一共發生了 53 起，但光是 2022 年第一季和第二季度就分別有 8 筆和 12 筆交易，佔整體併購次數將近四成、漲幅劇烈。

動區此前曾報導，OpenSea 在四月下旬以 2.38 億美元收購 NFT 聚合器 Gem、Uniswap Labs 也在 6 月份收購相似的聚合器平台 Genie，並公告將在今年秋季正式推出 NFT 交易服務。

各 NFT 市場交易量佔比。（來源：The Block）
各 NFT 市場交易量佔比。（來源：The Block）

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《原文刊登於合作媒體動區動趨 BlockTempo，作者為Joe，聯合新聞網獲授權轉載。》

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