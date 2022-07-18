承認步入「幣市寒冬」！NFT交易平台龍頭OpenSea默默裁員20%

今年加密貨幣市場呈現一路走跌情勢，面臨遍地野火式的熊市威脅，加密貨幣公司裁員潮是一波接一波，如今就連 NFT 交易平台龍頭 OpenSea 也加入裁員行列。

OpenSea 執行長 Devin Finzer 今（15）日凌晨在推特上發文宣布將裁員 20%，他說：

現實是，我們已經步入「加密寒冬」結合「宏觀經濟不穩定」這種前所未有的局勢，我們需要為公司應對市場的長期低迷做好準備。

Today is a hard day for OpenSea, as we’re letting go of ~20% of our team. Here’s the note I shared with our team earlier this morning: pic.twitter.com/E5k6gIegH7 — Devin Finzer (dfinzer.eth) (@dfinzer) July 14, 2022

Devin Finzer 指出，受影響的員工將獲得 12 週的遣散費，能繼續享受醫療保險直到 2023 年，且可以提前認股，同時還將協助轉職。

Devin Finzer 續稱，這次裁員將使 OpenSea 能夠在維持公司當前業務量的情況下，順利度過長達五年的市場低迷狀態，而不必進一步裁員。他也補充道：

通過我們今天做出的艱難（但很重要）的改變，我們將處於一個更好的位置來佔領即將成為全球最大市場的市場。

OpenSea 隨後向媒體透露，預估裁員後公司員工人數將降到約 230 人。

對於加密貨幣市場來說，這是艱難的一年，許多加密貨幣公司也都在縮編 ： 交易所巨頭 Coinbase 宣布裁員 1,100 人（18％）；Winklevoss 兄弟創立的交易所 Gemini 裁員約 100 人（10%）；借貸公司 BlockFi 裁員約 170 人（20%）；交易所 Crypto.com 裁員 260 人（5%）。

《原文刊登於合作媒體區塊客，聯合新聞網獲授權轉載。》

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