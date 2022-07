承認步入「幣市寒冬」！NFT交易平台龍頭OpenSea默默裁員20%

今年加密貨幣市場呈現一路走跌情勢,面臨遍地野火式的熊市威脅,加密貨幣公司裁員潮是一波接一波,如今就連 NFT 交易平台龍頭 OpenSea 也加入裁員行列。

OpenSea 執行長 Devin Finzer 今(15)日凌晨在推特上發文宣布將裁員 20%,他說:

Today is a hard day for OpenSea, as we’re letting go of ~20% of our team. Here’s the note I shared with our team earlier this morning: pic.twitter.com/E5k6gIegH7