LINE新星挑戰賽祭20萬獎金 探索NFT創新應用
通訊軟體LINE今天宣布攜手經濟部中小企業處，舉辦第1屆LINEPROTOSTAR新星挑戰賽，主題聚焦NFT（非同質化代幣）應用，祭出新台幣20萬元獎金，邀請全民提案發揮創意。
LINE透過新聞稿說明，新星計畫自2015年啟動至今，LINE已接觸超過300家新創團隊，協助超過40個生活、娛樂、教育與金融各領域的新創團隊服務在LINE平台上線。
隨著區塊鏈技術發展越趨成熟，NFT成為其中非常重要的應用，LINE今年3月在日本推出LINE NFT交易平台，並預計今年在全球推出NFT交易平台DOSI。LINE台灣希望透過新星挑戰賽，邀請挑戰者一起開發NFT在LINE平台上的應用、探索更多NFT的可能性。
為了讓參賽者更了解如何運用LINE平台的開發工具，此次挑戰賽也將邀請LINE台灣開發者關係團隊的開發技術推廣工程師，為參賽者免費提供「LINE Bot概念與Messaging API（應用程式介面）」與「LIFF（LINE前端架構）與相關應用」的線上專屬課程。
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