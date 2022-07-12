快訊

租屋族是二等公民嗎？NGO籲正視租屋黑市對公民權的危害

分科測驗／時事題少沒考俄烏戰爭、新課綱強調人群移動入題 歷史科解答出爐

曬出兄弟燦笑合照！岸信夫喪兄後首發聲：請好好安息

LINE新星挑戰賽祭20萬獎金 探索NFT創新應用

中央社／ 台北12日電

通訊軟體LINE今天宣布攜手經濟部中小企業處，舉辦第1屆LINEPROTOSTAR新星挑戰賽，主題聚焦NFT（非同質化代幣）應用，祭出新台幣20萬元獎金，邀請全民提案發揮創意。

LINE透過新聞稿說明，新星計畫自2015年啟動至今，LINE已接觸超過300家新創團隊，協助超過40個生活、娛樂、教育與金融各領域的新創團隊服務在LINE平台上線。

隨著區塊鏈技術發展越趨成熟，NFT成為其中非常重要的應用，LINE今年3月在日本推出LINE NFT交易平台，並預計今年在全球推出NFT交易平台DOSI。LINE台灣希望透過新星挑戰賽，邀請挑戰者一起開發NFT在LINE平台上的應用、探索更多NFT的可能性。

為了讓參賽者更了解如何運用LINE平台的開發工具，此次挑戰賽也將邀請LINE台灣開發者關係團隊的開發技術推廣工程師，為參賽者免費提供「LINE Bot概念與Messaging API（應用程式介面）」與「LIFF（LINE前端架構）與相關應用」的線上專屬課程。

NFT

延伸閱讀

不想被關…通緝男躲22年 女警心細看手機LINE一眼識破

暑假超Q！ 入住超人氣「熊大、兔兔主題房」 搭乘LINE FRIENDS摩天輪車廂

遊戲新幹線20周年慶 推出NFT全新玩法企劃

「想幫貓咪發行NFT」老媽學會電腦繪圖！過來人笑：會有嚴重後果

相關新聞

大暴跌...幣圈寒冬讓投資者信仰崩潰 「我不會再碰加密貨幣了」

美國加密貨幣經紀商Voyager Digital於7日宣布聲請破產保護，無疑成為加密貨幣價格崩跌動搖的犧牲品。幣圈投資者經常對於鉅額虧損不屑一顧，因為他們認為長期持有會迎來反彈。不過，對於深信Voya

谷底翻身？專家看好比特幣：下半年看漲、步入「史詩級牛市」

彭博分析師 Mike McGlone 表示，由於市場出現與 2018 年熊市谷底期間類似的走勢，比特幣今年下半年可能會出現看漲反彈，步入「史詩級牛市」。

遊戲新幹線20周年慶 推出NFT全新玩法企劃

遊戲龍頭廠智冠（5478）旗下遊戲新幹線深耕遊戲領域20年，引進許多膾炙人口的經典作品，在上百款遊戲服務的旅程中，與千萬...

「想幫貓咪發行NFT」老媽學會電腦繪圖！過來人笑：會有嚴重後果

有位媽媽退休後，一頭栽進電腦課程，還學會了電腦軟體繪圖，媽媽興沖沖幫家中喵星人畫圖，還表示要發行NFT，女兒出賣了老媽的大作，說媽媽的好學精神，連她也自嘆不如。

Meta開始讓特定創作者將NFT作品放上Facebook展示、銷售

Meta從今年5月開始讓特定創作者可在Instagram展示其NFT作品之後，稍早也開始讓部分內容創作者將NFT作品放上Facebook平台。

《俠盜獵車手6》傳2024年登場、導入加密貨幣 「富翁們」有望做這動作

遊戲發行商 Take-Two 在 2 月正式宣布，下一代開放世界動作遊戲《俠盜獵車手》正在開發當中，但迄今未有進一步消息披露。不過現在傳出《俠盜獵車手6 》將在 2024 年推出，並將引入類似比特幣的加密貨幣系統。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。