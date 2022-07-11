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大暴跌...幣圈寒冬讓投資者信仰崩潰 「我不會再碰加密貨幣了」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國加密貨幣經紀商Voyager Digital於7日向當地法院聲請破產。 法新社
美國加密貨幣經紀商Voyager Digital於7日向當地法院聲請破產。 法新社

美國加密貨幣經紀商Voyager Digital於7日宣布聲請破產保護，無疑成為加密貨幣價格崩跌動搖的犧牲品。幣圈投資者經常對於鉅額虧損不屑一顧，因為他們認為長期持有會迎來反彈。不過，對於深信Voyager的投資者而言，他們的投資可能永遠不見回報。

根據《世紀報》報導，21歲的亞倫（Aaron Selenica）分享投資慘況，去（2021）年秋天，他從朋友那裡聽說了比特幣並加入康乃狄克大學（University of Connecticut）的加密貨幣俱樂部後，他開始投身幣圈熱潮。某天被Voyager的廣告吸引，最終在該平台投資了約1.5萬美元（約新台幣44.7萬元）的比特幣。

然而，現在的亞倫持有的比特幣價值只剩6,900美元（約新台幣20.5萬元），他甚至開始懷疑自己是不是真的可以拿回這筆錢，他明白投資加密貨幣會帶來風險，但從沒想過該平台會崩潰。

亞倫難過地說，「我感覺像被搶劫了，我不明白這怎麼可能合法？」並誓言不會再去另一個平台投資，「我不會再碰加密貨幣了」。

近來加密貨幣暴跌，比特幣從最高點下跌至少70%，迎來加密貨幣的寒冬，如Celsius Network、Babel Finance及Vauld等加密貨幣借貸平台已暫停提款，Coinbase等公司正在裁員，而於多倫多上市的加密貨幣經紀商Voyager Digital則正式向法院聲請破產。

NFT 加密貨幣 比特幣 破產

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