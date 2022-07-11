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谷底翻身？專家看好比特幣：下半年看漲、步入「史詩級牛市」

聯合新聞網／ 區塊客
彭博分析師 Mike McGlone 表示，由於市場出現與 2018 年熊市谷底期間類似的走勢，比特幣今年下半年可能會出現看漲反彈，步入「史詩級牛市」。路透
彭博分析師 Mike McGlone 表示，由於市場出現與 2018 年熊市谷底期間類似的走勢，比特幣今年下半年可能會出現看漲反彈，步入「史詩級牛市」。路透

彭博分析師 Mike McGlone 表示，由於市場出現與 2018 年熊市谷底期間類似的走勢，比特幣今年下半年可能會出現看漲反彈，步入「史詩級牛市」。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）高級商品策略師 Mike McGlone 指出，他在彭博銀河加密貨幣指數（Bloomberg Galaxy Crypto Index）的數據以及比特幣價格的 50 周和 100 周移動平均線中，看到了積極的跡象。

Mike McGlone 表示，目前的指標顯示出與 2018 年熊市底部相似的跡象，而比特幣則是在 2019 年上半年出現強勁反彈：

隨著彭博銀河加密貨幣指數出現與 2018 年底部類似的跌幅，以及比特幣對其 50 周和 100 周移動平均線的折價與過去的基礎相似，風險報酬比會在下半年正向反應靈敏的投資者傾斜。

根據 CoinGecko 的數據，2018 年的幣市寒冬對比特幣來說是一段艱難的時期，當時比特幣從 1 月的 16,000 美元區域暴跌至 12 月中旬的 3,200 美元底部。但在經歷市場大屠殺之後，比特幣在 2019 年 6 月下旬飆升至 13,000 美元。

Mike McGlone 接著預測，比特幣下半年將步入「史詩級牛市」，否則，那就意味著加密貨幣是場失敗的試驗，讓投資者嚇得落荒而逃。不過，他更偏向看好比特幣的採用率將持續上升。

加密貨幣市場正在經歷「大洗牌」階段，Mike McGlone 說，這就如 2000 年代初期的網路科技泡沫破滅，當時雖然有許多公司都陷入困境，但也為亞馬遜和 eBay 等頂級公司的發展鋪平了道路。

縱觀上半年的行情走勢，比特幣和整體加密貨幣市場都受到了俄烏戰爭、全球監管政策和失業率等幾個宏觀因素的影響。與此同時，加密貨幣項目和公司的內爆也導致市場情緒變得更加悲觀。

6 月初時，Mike McGlone 指出，如果股市持續以上半年相仿的速度下跌， 6 月可能是聯準會最後一次升息，之後隨著投資者重新進入市場，各項資產都將有望迎來反彈。

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《原文刊登於合作媒體區塊客，聯合新聞網獲授權轉載。》

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