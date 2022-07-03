Meta開始讓特定創作者將NFT作品放上Facebook展示、銷售
Meta從今年5月開始讓特定創作者可在Instagram展示其NFT作品之後，稍早也開始讓部分內容創作者將NFT作品放上Facebook平台。
在此之前，Meta其實就曾透露將讓創作者可將NFT作品上傳至旗下各服務平台展示，因此除了先前已經開放Instagram上傳展示NFT作品，目前也開放特定創作者可在Facebook平台展示其NFT作品。
而實際展示模式，基本上與Instagram相同，除了可以展示單一作品內容，同時也能快速切換至所有作品集瀏覽介面，方便使用者檢視，同時也像一般Facebook貼文讓使用者點讚、留言、分享。
We're launching NFTs on Facebook! Excited to share what I've been working on with the world. pic.twitter.com/TaV66zRanV— Navdeep Singh (@navdeep_ua) June 29, 2022
至於針對NFT作品交易部分，Meta也將讓Facebook與加密錢包進行連接，並且對應Ethereum、Polygon，以及之後計畫加入的Solana、Flow等加密貨幣交易。
透過Facebook展示NFT作品，Meta預期將可協助創作者將NFT作品推廣到更多市場，並且與更多使用者接觸，除了將能大幅增加其作品能見度，同時也能推廣至更多二級市場進行交易。此外，持續推動NFT內容應用，預期也能讓Meta計畫發展的元宇宙佈局加速成長。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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