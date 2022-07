Meta開始讓特定創作者將NFT作品放上Facebook展示、銷售

Meta從今年5月開始讓特定創作者可在Instagram展示其NFT作品之後,稍早也開始讓部分內容創作者將NFT作品放上Facebook平台。

在此之前,Meta其實就曾透露將讓創作者可將NFT作品上傳至旗下各服務平台展示,因此除了先前已經開放Instagram上傳展示NFT作品,目前也開放特定創作者可在Facebook平台展示其NFT作品。

而實際展示模式,基本上與Instagram相同,除了可以展示單一作品內容,同時也能快速切換至所有作品集瀏覽介面,方便使用者檢視,同時也像一般Facebook貼文讓使用者點讚、留言、分享。

We're launching NFTs on Facebook! Excited to share what I've been working on with the world. pic.twitter.com/TaV66zRanV