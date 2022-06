《俠盜獵車手6》傳2024年登場、導入加密貨幣 「富翁們」有望做這動作

遊戲發行商 Take-Two 在 2 月正式宣布,下一代開放世界動作遊戲《俠盜獵車手》正在開發當中,但迄今未有進一步消息披露。不過現在傳出《俠盜獵車手6 》將在 2024 年推出,並將引入類似比特幣的加密貨幣系統。

據《Benzinga》報導,一名與遊戲發行商 Take-Two 旗下遊戲開發分公司 Rockstar Games 有聯繫的內部消息人士表示,由 Rockstar Games 開發的知名開放世界動作遊戲《俠盜獵車手6 》(GTA 6)預計將在 2024 年推出,並引入類似比特幣的加密貨幣系統。

目前關於《GTA 6》的遊戲消息有諸多傳聞,但都未獲官方證實。《Screenrant》報導,其餘傳聞包括玩家將可以在遊戲中跨洲旅行,主角將是一對雙胞胎,遊戲場景將發生在現代巴西、罪惡城市、Manhunt 癌症城市等。

《GTA 5》於 2013 年推出,迄今銷量超過 1.6 億套,是全球史上最熱銷遊戲之一。 Take-Two 官方在 2 月正式宣布正在開發下一代《GTA》遊戲,表示「我們很高興地確認,《俠盜獵車手》系列下一代產品的積極開發,正在順利進行當中」。

事實上,去年 6 月,知名遊戲情報爆料者 Tom Henderson 曾在推特上爆料,他聽說在《GTA 6》中,有些遊戲任務將使用加密貨幣作為獎勵,而非現金。

I heard recently that in GTA 6, some missions will reward you in bitcoin instead of cash for completing some missions.



The stock market feature will return, with the addition of a broker for different cryptocurrencies. If GTA 6 incorporates this right, it's huge for crypto.