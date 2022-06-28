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駭客受託破解上億「比特錢包」 辛苦打開後結局卻意想不到

聯合新聞網／ 綜合報導
白帽駭客格蘭德。圖截自YouTube
白帽駭客格蘭德。圖截自YouTube

比特幣因近年價值飛漲而備受矚目，卻也因他無「實體」的性質，一旦遺失「登入密碼」千萬資產便可能就此消失。格蘭德(Joe Grand)是一名從事破解手機、找回遺失比特幣的駭客，他最近在他的YouTube頻道上揭露，自己最近接了一個工作，是要破解據稱價值有1.7億元的比特錢包，沒想到結果卻讓所有人都很吃驚。

根據《Cointelegraph》報導，該比特錢包的擁有者拉瓦爾(Lavar)是一名住在西雅圖的公車司機，他在2016年7月買了一些比特幣，使用的方式是直接買下一台「裝有比特幣錢包」的三星 S3手機，而他當時在咖啡廳買到那台手機後，便弄丟了那台手機，直到去年才重新找回來。儘管如此，拉瓦爾卻想不起來手機的解鎖密碼。他只好聯繫格蘭德，希望他能幫忙解鎖手機。

在仔細研究那台手機後，格蘭德和他的朋友順利解開，原來他使用的解鎖手勢是拉瓦爾名字的首字母「L」，而在打開他的錢包後，他們卻驚訝的發現裡面只有0.00300861枚比特幣，在當時價值美金105元(約台幣3000元)，目前約63美元(台幣1800元)左右。根據他們推算，拉瓦爾可能在2016年時買了價值400美元的比特幣，且使用了BitBlender混幣器服務，該服務在2019年停止運作。

拉瓦爾表示自己有點失望，但「雖然沒賺到錢，至少我們獲得了友誼」，有網友則表示，不管怎麼算，拉瓦爾的比特幣錢包最多也就值4萬美元左右，不可能像他所說的「價值上百萬」。「他忘了手機在哪、解鎖密碼、買了多少錢，卻只記得自己可能是個百萬富翁」，也有人說「不管有沒有賺到錢，至少他解開了心中懸念，不會再去想說自己可能曾經有過一大筆意外之財」。

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