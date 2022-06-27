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區塊鏈手機Solana Saga登場 功能、價格一次看

聯合新聞網／ 楊又肇

由前Essential Phone團隊成立的OSOM打造、著重隱私安全的OSOM OV1手機，預計會在今年底推出，而稍早OSOM更宣布將與區塊鏈公鏈公司Solana Labs合作，將以OSOM OV1手機打造區塊鏈手機Solana Saga。

Solana Saga將以OSOM OV1手機為基礎，加上區塊鏈技術應用，其中將整合以Android為基礎打造的Solana Mobile Stack介面，並且提供以Web 3技術為基礎的去中心化軟體商城，以及針對手機等行動裝置打造的認證協議seed vault，更推出能以QR Code掃碼使用的區塊鏈支付服務Solana Pay。

隨著Qualcomm推出新款處理器，Solana Saga也確定將配置Snapdragon 8+ Gen 1處理器，配置6.67吋、支援120Hz畫面更新率的AMOLED螢幕，搭配12GB記憶體與512GB儲存容量，並且內建4100mAh電池電量、支援無線充電，相機方面則搭載4800萬畫素廣角鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭，以及1600萬畫素視訊鏡頭。

整體來看，Solana Saga類似HTC過往推出的區塊鏈手機EXODUS 1，希望透過區塊鏈去中心化特性，藉此強化使用者隱私安全，並且提供更容易使用手機的操作體驗。

目前Solana Saga建議售價為1000美元，從即日起開放美國、英國與加拿大地區預購，同時預購方式僅能透過Solana錢包服務支付100美元訂金，預計在2023年第一季出貨。而如果消費者改變心意，則可選擇全額退款。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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