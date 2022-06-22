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Podcast解讀區塊鏈／穩定幣不穩定？幣圈崩跌…日政府通過《穩定幣法案》想保護誰？
嗨，早！
最近幾個月除了幣價下跌之外，連以往投資者認為風險比較低的穩定幣、中心化借貸服務都紛紛出狀況。市場人心惶惶。
偏偏日本政府選在這時候通過一項《穩定幣法案》。有些媒體質疑日本政府怎麼敢在這種幣圈崩跌的時候還在推加密貨幣合法化？但也有媒體形容這項法案是保護幣圈投資者的及時雨。誰說的有道理？
這集 podcast 區塊勢邀請我身邊最熟悉日本情況的黃亞森（Arthur）律師來聊聊這個主題。我們討論日本的加密貨幣法規在全球相對完善的原因，並不完全是因為日本政府思慮周到，更可能是因為日本過去曾是加密貨幣的「被駭大國」才被迫面對，而這次通過《穩定幣法案》可說是當年立法的延續。
這集內容包含：
．日本曾是加密貨幣被駭大國
．如何因應 Mt. Gox 被駭事件？
．《穩定幣法案》規範了什麼？
．日本三菱銀行（MUFG）發行穩定幣的用途
《原文刊登於合作媒體區塊勢，聯合新聞網獲授權轉載。》
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