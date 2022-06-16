幣圈大逃殺？比特幣驚傳崩盤，還帶衰特斯拉

昨日比特幣、以太幣一度閃崩快兩成，連特斯拉（Tesla）股價都被拖累，並已引發類Luna崩盤恐慌，最大虛幣交易所幣安也被波及。據瞭解， 原因是有熱門存幣平台，被媒體踢爆巨虧有關。另據最新區塊鏈分析，現在這個最熱門的穩定幣種，是出逃人士首選。

本週一（6／13），加密貨幣前兩大，比特幣與以太幣一度大跌近兩成。但原因並非是兩大幣本身出問題，而是幣圈相當受歡迎的中心化存幣平台Celsius，上週被踢爆藏匿鉅額虧損。

據外媒《Dirty Bubble》指出，Celsius Network在去年6月疑似丟掉了客戶在他們平台上儲蓄的3萬5000多顆以太，但是一直沒有公開揭露。現在這些客戶手中持有，未來可以用來換回以太幣的stETH，應該沒有任何價值。

消息一出，立即引發用戶驚慌擠兌，不只是事主Celsius Network，其他去中心化金融服務，甚至全球第一大加密交易所幣安，也爆發大量擠兌。據《華爾街日報》報導，週一（6／13）一度暫停比特幣提現業務，確實在市場上引發了類Luna崩盤恐慌的氣氛。

截自週二（6／14），比特幣幣價已在挑戰2萬美元關卡，以太幣則跌至1100美元。至於馬斯克創辦的電動車商特斯拉Tesla，也因公司去年起持有均價約為3萬美元上下的比特幣，目前研判應已有大幅度的虧損，讓該公司股價也大跌。

stETH，和以太幣關係在哪？

到底什麼是stETH，和以太幣又有何關係？其實，這是Celsius Network這類存幣平台，通常提供給存戶的抵押憑證。Celsius是主打用戶存入以太幣，一年就可拿6%利息，存戶在存入以太幣後，就會拿到stETH，未來可以用來領回以太幣，外加利息。

由於利息相當優惠，自然吸引大批人進駐，也因以太幣信譽佳，是第二大幣，在熊市缺乏好標的時，更受歡迎。但是可想而知，該平台若要獲利，就必須將這些資產放出，到其他去中心化金融平台投資。

在上週Celsius Network巨虧事件被揭露後，許多人就擔心，如果該平台因為存戶擠兌，被迫大量贖回以太幣，會讓該平台有合作的其他加密貨幣平台連帶受影響，自己存在這些平台的資產也可能價格慘跌，因此引發擠兌。就連關連性小的比特幣，也被拖下水。

至於其他穩定幣如USDD，由於早被警示為「下一個Luna」，週一也已有微幅脫鉤的跡象。現在專家紛紛呼籲，近期市場信心太差，不是低接加密貨幣的時刻。

加密貨幣大佬也出逃

事實上，近期幣圈大佬，也被傳出紛紛外逃資金中。像是有網友發現，全球重要的NFT支持者，三箭資本創辦人Zhu Su，在推特上通常會寫出他持有的幣種，最近已無持有以太幣。

另外全球第二大幣圈交易所FTX創辦人SBF，所創立的另一個公司Alameda Research，也被懷疑近期錢包地址大量賣出stETH，以贖回以太幣。由於這些都是深具影響力的幣圈大佬，若屬實，可顯示近期幣圈信心確實不佳。

不過，這些人士出逃後，改放哪種幣？根據區塊鏈分析機構Nansen數據，大多選擇停泊在有豐厚儲備支撐的中心化美元穩定幣，例如USDC等。

存幣賺利息，曾是許多幣圈人士嚮往的懶人致富之道，但是在主打高利息的Luna／UST、Celsius出問題後，看來危機重重。至於中心化美元穩定幣，可能會在政府加強監管後，更加成為主流，未來發展，值得長期關注。

（本文出自2022.6.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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