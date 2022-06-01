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狗狗幣「2位爸爸」吵起來了 創辦人酸馬斯克：看不懂程式碼的騙子

聯合新聞網／ INSIDE
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 法新社
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 法新社

狗狗幣創辦人帕爾默在接受澳洲媒體採訪時，宣稱馬斯克是一個「不懂程式碼的騙子」，為此馬斯克則回嗆「連我12歲小孩寫的程式碼都比帕爾默好」。

世界首富馬斯克（Elon Musk）除了收購Twitter一案受人矚目之外，最近則是跟他鍾愛的加密貨幣⎯狗狗幣創辦人帕爾默（Jackson Palmer）在網路上吵起來了！帕爾默在接受澳洲媒體採訪時，宣稱馬斯克是一個「不懂程式碼的騙子」，為此馬斯克則回嗆「連我12歲小孩寫的程式碼都比帕爾默好」。

兩人的爭執點還是跟Twitter有關。帕爾默在這次接受澳洲媒體採訪時表示，2018年他用Python寫了一段可以判別Twitter上加密詐騙的機器人腳本，並把這份腳本傳給了馬斯克；但在隨後對話過程中，帕爾默發現馬斯克並不像向外界所宣稱般那麼懂程式碼，甚至連Python腳本怎麼用都不知道，「把腳本給他之後，我就不是他的粉絲了。他是個騙子，他只是在對外兜售一個夢想；但他很擅長假裝他很懂。這件事看看他對特斯拉全自動駕駛下的承諾就非常明顯了。」

但過不久，馬斯克就在Twitter上回應這篇報導：「連我12歲小孩寫的程式碼，都比傑克遜發給我的爛腳本還好；如果腳本真的寫得這麼好，他應該與全世界分享提升Twitter的使用體驗。」

不過帕爾默再次把他四年前放在GitHub上的腳本公開展示，說這個腳本雖不複雜，但要在2018年防範基本的網路詐騙已經十分夠用，很多人用過回應都不錯。

狗狗幣是帕爾默跟IBM軟體工程師馬庫斯（Billy Markus）兩個人基於半開玩笑之下，以萊特幣程式碼為基礎所推出的加密貨幣，但在2015年這兩位創辦人看不慣加密貨幣市場太陷入於炒作風氣，出清了所有手上狗狗幣。

帕爾默本人也一再認為加密貨幣是過於右派、過於資本主義的科技，但相較於創辦人，馬斯克支持狗狗幣不遺餘力，也曾反擊「帕爾默老是忘記他從來沒寫過任何一行狗狗幣的程式碼」（狗狗幣一開始的程式碼主要是馬庫斯寫的），形成狗狗幣「生父對嗆教父」的詭異局面。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

NFT 馬斯克 加密貨幣

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