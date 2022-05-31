創作平台打造台味NFT 持有者可票選故事走向

華文內容付費創作平台vocus方格子，今天宣布攜手「臺灣吧」旗下角色IP，推出聯名NFT（非同質化代幣），每張NFT都視同臺灣吧的會員卡，持有者可以參與「黑啤星」第6章冒險故事的情節票選，決定未來故事走向。

方格子發布新聞稿指出，今年1月發行的NFT應用vocus and Friends（簡稱VAF）已吸引超過2700人入手，希望透過區塊鏈技術，為IP（智慧財產權）、藝術家、創作者的既有商業模式開創新面貌，並讓VAF持有者擁有參與、賦予價值、享有分潤獎勵回饋等權利。

VAF首波合作對象為YouTube頻道訂閱數高達108萬人、提供兼具資訊與娛樂性數位內容的新媒體公司「臺灣吧」，雙方聯名推出BEERU NFT，將臺灣吧旗下知名角色「黑啤與啤下組織」裡的5種台灣特有種動物IP，結合台菜美食例如封肉、海鮮羹、紅蟳米糕等，在元宇宙裡打造集體創作圖像故事「黑啤星球」。

此次聯名系列NFT總數共500個，每張都是獨一無二的數位資產頭像，將於6月1日晚上9時起公開發售，每個定價0.05 ETH以太幣（約新台幣2850元），也開放使用新台幣購買。

方格子創辦人翁子騏表示，希望透過NFT發行來組成持有者的專屬社群，藉由線上與線下的聚會交流，將有機會達到共創故事、投票治理、參與決策、利潤共享等Web 3.0（第三代網路）未來目標。

方格子成立於2015年，原名SOS新聞募資平台，2016年更名SOSReader，轉向發展集資訂閱創作；2018年改為發展開放式訂閱制內容創作平台，並更名為方格子，目前會員已達27萬人，創作者突破3.5萬人。

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