NFT是什麼？還能下手？和STEPN、Gamefi與DAO關係在哪？NFT帶來的顛覆性革命

熱門Netflix影集《愛X死X機器人》，最近把NFT當贈品送觀眾，引起全球粉絲搜集。另外，倡導「跑步賺幣」的STEPN與「遊戲賺幣」的Gamefi，讓NFT話題仍未冷。NFT為何能牽扯上這些新應用？買賣風險在哪？和DAO關係又在哪？新趨勢一次詳解。

NFT的定義

NFT的英文全名是Non-fungible Token，中文直譯為「非同質代幣」，它是區塊鏈中，專門用來記錄具有獨特性的加密數位資產證明。並不只是藝術品或圖檔才能使用，也可以用來當作房地產、保險、遊戲寶物的證明。甚至，許多專家預言，未來元宇宙除了加密貨幣外，NFT將是一切事物的資產證明，因此相當重要。

NFT爆紅，最初是因創作者經濟找到新管道，也有台灣人致富

2021年，一位美國數位藝術家Beeple，因NFT創作登上著名的佳士得拍賣舞台，最後以台幣19億元天價賣出，這個關鍵事件，讓NFT在全球爆紅。主因是這位原來只在IG社群上知名的藝術家，靠著NFT突破藝壇藩籬，竟然可在權威的藝術拍賣平台上銷售作品，就此讓許多創作者紛紛跟進。

在台灣，也讓一些新興的數位藝術家因NFT成名致富。登上全球權威NFT藝廊Artblocks的吳哲宇，以及獲得文策院第一屆若水NFT藝術獎最大獎的黃新，都是這樣的個案。

黃新的作品《綻》。張智傑攝圖／黃新的作品《綻》。張智傑攝

也是DAO社群、優惠券，或影集贈品，但暗藏風險

如今，從實際應用來看，全球NFT的發展已不只是藝術創作圖檔，還是社群力的表徵。像是2021年美國無聊猿（BAYC）NFT崛起，根據全球最大市集平台Opensea數據，同年5月之後的一年以來，均價已翻漲百倍。

然而，周杰倫加持的Phanta Bear NFT，卻在發行一個月後從高價迅速滑落七成，背後原因，和新興DAO社群經營有關。專家分析，若買到DAO經營不善的NFT項目，就可能遇上價格崩盤，不可不慎！

同時，台灣一群無聊猿愛好者，也借鏡經驗，創立Demi-Human NFT項目，是國內截至2022年5月最成功的DAO。

另外，2021年師園鹽酥雞發行NFT，帶動台灣企業發行NFT成為風潮，當作品牌專屬優惠券是最受歡迎做法，例如，頂呱呱攜手MaiCoin發行NFT，也開創獲利新玩法。

頂呱呱發行的NFT。MaiCoin提供圖／頂呱呱發行的NFT。MaiCoin提供

至於Netflix熱門影集「愛X死X機器人」，在2022年5月第三季上映時，舉辦了成功的NFT贈品串聯活動。在影集中片段暗藏QRCode，讓細心追劇粉絲可以刷Code免費獲得共九款影集專屬NFT，已吸引全球網友熱情搜集。

NFT如何買賣？

NFT的購買需要透過虛擬錢包，並且上專屬的NFT市集平台來取得。除了最常見，用以太幣或Sol幣購買的opensea平台外，在台灣還有不少人使用Tezos幣，到akaswap平台上購買NFT，也可以收藏許多藝術品。

STEPN的「運動賺幣」風潮，和NFT有關係

NFT可以當作圖檔外的多元數位資產證明，在STEPN開創的「運動賺幣」風潮，就展露無遺。

因為STEPN這個區塊鏈應用，是讓網友透過在官網購買專屬「潮鞋」NFT，再加上APP跑步計數功能，為這個NFT增值。跑得愈多，NFT就愈值錢。這枚「潮鞋」NFT，不只是圖檔證明，更是你的跑步價值呈現。這都是沒有NFT出現前的單純運動App無法做到的事。

圖／取自STEPN | Public Beta Phase III twitter

Gamefi玩家用「遊戲賺幣」，關鍵也在NFT

NFT，也實現了許多遊戲玩家，希望擁有遊戲內角色或寶物的夢想。2021年興起的Gamefi類型遊戲，就是把遊戲中的角色與寶物，都以NFT來打造上鏈，讓玩家可以拿來轉賣。同時這類遊戲，也會提供玩家各種把角色練強、把寶物加值的玩法，讓NFT價值繼續增加。

NFT風潮在全球興起，台灣也已吹起搶才風

也因此，2021年至今，台灣與全球都揚起NFT的話題熱潮，不論是企業、名人或一般創作者都迅速進駐，就是希望能藉此進攻NFT背後，和區塊鏈、Web3的大浪潮。

（本文出自2022.5.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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