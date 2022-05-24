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防疫險理賠亂象多！面對立委、產險業者責難...金管會這樣說

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隨著新冠疫情不斷升溫，防疫險之亂也持續延燒，針對諸多亂象，近來有立法委員與產險業者分別以不同立場提出質疑；其中，立法委員認為產險業者使出各種耍賴手段意圖不賠，並呼籲金管會應該要「硬起來」處理，至於產險業者則認為金管會沒有在適當的時刻採取應有的措施。

金管會籲保險公司履行應盡責任、力求保障保戶權益

面對兩方的責難，金管會保險局回應，首先針對立法委員提出防疫險監理不周的問題：「即便保險業者每天理賠1億元，只要是符合保險契約就應該理賠。」另一方面，針對產險業者質疑防疫險之亂：「早在今（111）年年初就已提醒產險業者防疫險相關風險，並在3個月內共發出20張公文要求業者進行檢討。」

金管會進一步指出，早在今年年初隨著omicron在國外有愈來愈多案例時，當時就有幾家保險公司推出高給付隔離、確診補償金的防疫險，並在市場上開始熱賣，「當時我們認為這有很高的風險，因此將當時市面上採取備查制的防疫險進行全面檢視、共發出20張公文，提醒保險公司就上品內容設計與合理性再進一步思考是否需要改版、等到改版後再上架？」

最後，金管會提到近來紛擾不斷的防疫險之亂，最重要的關鍵點在於，已銷售的保單代表著與客戶彼此成立了契約，那麼就應該依照規定理賠，「尤其是保險公司的營業範圍不僅限於防疫險而已，從長遠目標來看，保險公司應該履行應盡的責任，務求不讓保戶權益受到影響。」

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