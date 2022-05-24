日網友嘲笑南韓宴請拜登菜單「寒酸」 台網友想像自家國宴：雞排加珍奶

南韓總統尹錫悅於當地21日時，舉行國宴招待來訪的美國總統拜登，但餐點曝光後意外惹來日本網友嘲笑，「看起來和我用冷飯做的即時午餐沒什麼不同」。對此，台灣網友大多也同意日本網友的看法，還翻出2017年美國前任總統川普訪韓的國宴菜單做比較，並改問台灣的國宴又會如何安排。

根據韓媒《中央日報》22日報導，韓國總統發言人公開的正式國宴菜單中，處處透露希望韓美和諧的意味。如開胃菜包含特殊冷菜、松茸粥和水泡菜、包菜餃子，主菜是韓式野菜拌飯與豆腐球湯，及用韓式醬料醃製而成的美國產牛肋骨燒烤，飯後甜點則準備混合美國產堅果和南韓立川大米的堅果年糕、傳統韓式餐廳常見的甜飲梅子茶、橘子果凍，酒水採用在美南韓釀酒廠生產的紅酒與南韓國產的葡萄酒。

國宴菜單也有用紫薯、南瓜、黑芝麻做的3種薄煎餅和紅豆湯。圖擷自 中央日報

然而，這樣別具意義的安排卻慘遭日本網友嘲諷，「總統也被輕視了啊，拌飯和排骨是嗎？前幾天去烤肉店的時候我也吃了，飲食文化只有這種程度的東西嗎」、「和日本料理相比，（日料）盛盤的美感有著壓倒性的差距」、「因為是沒有傳統料理的國家啊，宮廷料理也只是盛起來而已，沒有技術和原料的國家」、「照片上的料理很樸素呢，便利商店的便當看起來更好吃」。

台灣網友多認同日本網友的意見，也拿出先前川普訪韓的菜單比較一番，其包括肋骨牛排佐南韓百年歷史醬汁、澆上東國醬清湯的巨濟島比目魚、搭配覆盆子香草醬的三層式巧克力蛋糕及柿餅冰沙。巨大落差讓網友搖頭嘆道：「內容有誠意多了，擺盤也大勝」。

此外，台灣網友也發揮創意，想像若由台灣開設國宴的菜色安排，「吃肉粽應景」、「夜市牛排+鐵板麵，蕭美琴示範過了」、「杏仁豆腐愛玉冰」、「當然是請他吃臭豆腐，考驗美台關係堅定度」、「不管上什麼，都來一罐東泉就對了」、「從前菜到結尾的甜點飲料，全部香菜加到爆」、「雞排+珍奶」。