聽新聞
test
0:00 / 0:00

日網友嘲笑南韓宴請拜登菜單「寒酸」 台網友想像自家國宴：雞排加珍奶

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓宴請美國總統拜登的國宴菜單裡，包含加入南韓各地季節的野菜拌飯。圖擷自中央日報
南韓宴請美國總統拜登的國宴菜單裡，包含加入南韓各地季節的野菜拌飯。圖擷自中央日報

南韓總統尹錫悅於當地21日時，舉行國宴招待來訪的美國總統拜登，但餐點曝光後意外惹來日本網友嘲笑，「看起來和我用冷飯做的即時午餐沒什麼不同」。對此，台灣網友大多也同意日本網友的看法，還翻出2017年美國前任總統川普訪韓的國宴菜單做比較，並改問台灣的國宴又會如何安排。

根據韓媒《中央日報》22日報導，韓國總統發言人公開的正式國宴菜單中，處處透露希望韓美和諧的意味。如開胃菜包含特殊冷菜、松茸粥和水泡菜、包菜餃子，主菜是韓式野菜拌飯與豆腐球湯，及用韓式醬料醃製而成的美國產牛肋骨燒烤，飯後甜點則準備混合美國產堅果和南韓立川大米的堅果年糕、傳統韓式餐廳常見的甜飲梅子茶、橘子果凍，酒水採用在美南韓釀酒廠生產的紅酒與南韓國產的葡萄酒。

國宴菜單也有用紫薯、南瓜、黑芝麻做的3種薄煎餅和紅豆湯。圖擷自中央日報
國宴菜單也有用紫薯、南瓜、黑芝麻做的3種薄煎餅和紅豆湯。圖擷自中央日報

然而，這樣別具意義的安排卻慘遭日本網友嘲諷，「總統也被輕視了啊，拌飯和排骨是嗎？前幾天去烤肉店的時候我也吃了，飲食文化只有這種程度的東西嗎」、「和日本料理相比，（日料）盛盤的美感有著壓倒性的差距」、「因為是沒有傳統料理的國家啊，宮廷料理也只是盛起來而已，沒有技術和原料的國家」、「照片上的料理很樸素呢，便利商店的便當看起來更好吃」。

台灣網友多認同日本網友的意見，也拿出先前川普訪韓的菜單比較一番，其包括肋骨牛排佐南韓百年歷史醬汁、澆上東國醬清湯的巨濟島比目魚、搭配覆盆子香草醬的三層式巧克力蛋糕及柿餅冰沙。巨大落差讓網友搖頭嘆道：「內容有誠意多了，擺盤也大勝」。

此外，台灣網友也發揮創意，想像若由台灣開設國宴的菜色安排，「吃肉粽應景」、「夜市牛排+鐵板麵，蕭美琴示範過了」、「杏仁豆腐愛玉冰」、「當然是請他吃臭豆腐，考驗美台關係堅定度」、「不管上什麼，都來一罐東泉就對了」、「從前菜到結尾的甜點飲料，全部香菜加到爆」、「雞排+珍奶」。

拜登 美國 尹錫悅

延伸閱讀

營養師指4類人易成「人肉捕蚊燈」 3步驟快速止癢

他貼30年前中華商場照 嘆「沒有低頭族的年代」掀熱議

手機網路又變慢了？ 小心是被這個動作干擾電波

除濕機這樣用超母湯！注意「1不2要」原則防祝融上門

相關新聞

拜登：對台戰略模糊政策未變

美國總統拜登廿三日說，如果中共犯台，美國將軍事介入，引發外界討論，白宮隨即澄清對台政策沒變。拜登廿四日接受記者提問時改口...

拜登比照去年模式又改口 表達清晰和模糊間的新立場？

美國總統拜登23日說，如果中共犯台，美國將軍事介入，引發外界討論，白宮隨即澄清對台政策沒變。拜登24日接受記者提問時改口...

記者提問拜登急澄清：對台灣「戰略模糊」政策並未改變

美國總統拜登（Joe Biden）先前「如果中國襲擊台灣、華盛頓當局將進行軍事干預」的說法引發外界討論，不過白宮隨即否認...

內容空洞 日媒稱IPEF同床異夢

美國總統拜登廿三日在東京宣布啟動「印太經濟架構」（ＩＰＥＦ），包含美國在內有十三國加入。日本共同社評論，ＩＰＥＦ只是美國...

美媒社論：拜登對台政策 少了點模糊多了點戰略

美國總統拜登在上任後首度亞洲行期間表示，若中國武力犯台，美國將會採軍事介入，令不少人大感意外，因美國對台政策向來採戰略模...

拜登的「防衛承諾」：Quad與中國包圍網

Quad對中包圍網：拜登的亞洲訪問在24日於東京舉行「四邊安全對話」（Quad）會議，包括美、日、印、澳四國領袖會談（其中澳洲由甫上任的新總理艾班尼斯代表參加）。就Quad會議的核心理念而言，是因應中國和印太區域安全問題，本回拜登的訪問也充分釋放出對中國的警戒訊號——包括宣布「印太經濟架構」（IPEF）啟動、以及在23日記者會上明確表示「若中國武力犯台，美國會出兵防衛台灣」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。