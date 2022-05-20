路透：因拜登訪問韓國芯片廠 李在鎔被免除出席會計欺詐案聽証會

圖源：路透

集微網消息，法院有關人士表示，三星電子副會長李在鎔已被免除出席周五的會計欺詐案讅判，因為預計其當日將主持美國總統拜登訪問韓國一家半導體工廠。

據路透社報道，該發言人表示:「根據規定，為了保障辯護權，被告人必須出蓆，但首爾中央地方法院同意了李在鎔的要求，因為証人的証詞可以記錄下來，被告人也可以得到通知。」

李在鎔缺席聽証會是罕見的。法庭記錄顯示，在一年多的時間裡，他參加了與2015年兩家三星公司價值80億美元的合並相關的單獨讅判的所有聽証會。

據韓國媒體報道，李在鎔預計將陪同美國總統拜登參觀位於首爾約50公裡的平澤市的世界最大半導體工廠。這將是拜登就任美國總統後首次亞洲之行的第一站。

這也將是李在鎔自去年8月因受賄罪獲得假釋以來最引人注目的公開露面。2020年，檢察官指控李在鎔操縱股票價格和與合並相關的會計欺詐，後者否認了這些指控。

在其獲得假釋後，三星電子採取了一系列重大擧措，包括選擇德州泰勒市作為其價值170億美元的新芯片工廠的美國基地，合並移動和消費電子部門，並任命新的聯合首席執行官，這是2017年以來最大規模的人事調整。