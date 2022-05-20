快訊

泰國羽賽／對戰大馬組合2連敗 麟洋配無緣4強

羅一鈞自曝糖尿病史勸世 別為吃「無敵星星」故意染疫

許明財殯儀館旁拿退黨書 藍營還原經過「被陰了」

路透：因拜登訪問韓國芯片廠 李在鎔被免除出席會計欺詐案聽証會

集微網／ 集微網

圖源：路透

集微網消息，法院有關人士表示，三星電子副會長李在鎔已被免除出席周五的會計欺詐案讅判，因為預計其當日將主持美國總統拜登訪問韓國一家半導體工廠。

據路透社報道，該發言人表示:「根據規定，為了保障辯護權，被告人必須出蓆，但首爾中央地方法院同意了李在鎔的要求，因為証人的証詞可以記錄下來，被告人也可以得到通知。」

李在鎔缺席聽証會是罕見的。法庭記錄顯示，在一年多的時間裡，他參加了與2015年兩家三星公司價值80億美元的合並相關的單獨讅判的所有聽証會。

據韓國媒體報道，李在鎔預計將陪同美國總統拜登參觀位於首爾約50公裡的平澤市的世界最大半導體工廠。這將是拜登就任美國總統後首次亞洲之行的第一站。

這也將是李在鎔自去年8月因受賄罪獲得假釋以來最引人注目的公開露面。2020年，檢察官指控李在鎔操縱股票價格和與合並相關的會計欺詐，後者否認了這些指控。

在其獲得假釋後，三星電子採取了一系列重大擧措，包括選擇德州泰勒市作為其價值170億美元的新芯片工廠的美國基地，合並移動和消費電子部門，並任命新的聯合首席執行官，這是2017年以來最大規模的人事調整。

拜登 美國

延伸閱讀

拜登訪日韓看半導體影響台灣優勢？ 王美花這樣看

拜登今抵亞洲訪問 半導體和安全是重點

因拜登訪問南韓半導體工廠 三星李在鎔免於出庭會計欺詐案

拜登亞洲行 中宣布南海軍演 官媒加碼批「挑事之旅」

相關新聞

拜登抵南韓展開3天訪問 一下機就前往三星半導體工廠

南韓韓聯社20日報導，美國總統拜登乘坐空軍一號專機飛抵位於南韓京畿道烏山的駐韓美軍空軍基地，開啟為期3天的正式訪問之旅。

路透：因拜登訪問韓國芯片廠 李在鎔被免除出席會計欺詐案聽証會

圖源：路透 集微網消息，法院有關人士表示，三星電子副會長李在鎔已被免除出席周五的會計欺詐案讅判，因為預計其當日將主持美國總統拜登訪問韓國一家半導體工廠。 據路透社報道，該發言人表示:「根據規定，為

拜登今抵亞洲訪問 半導體和安全是重點

美國總統拜登上任後首度出訪南韓和日本，預定今天參訪三星電子的半導體廠區，也將就他聯合抵制俄羅斯侵略烏克蘭並反制北韓和中國...

因拜登訪問南韓半導體工廠 三星李在鎔免於出庭會計欺詐案

集微網消息，路透社報道，法院有關人士表示，三星電子副會長李在鎔將在美國總統訪問南韓半導體工廠的日程上出席9日擧行的會計欺詐案審判，因此被免除了出席的要求。

拜登啟程訪韓 國安顧問說拜習近幾周會再對話

美國國家安全顧問蘇利文周四隨美國總統拜登搭乘空軍一號飛往南韓訪問的機上表示 ，拜登可能過幾周就會和中國大陸國家主席習近平...

拜登今抵南韓、參觀三星晶圓廠 尹錫悅是否同行引關注

美國總統拜登料將於南韓時間今天（20日）下午抵達，逗留三天後轉訪日本，此次將是拜登就任美國總統後的首次亞洲行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。