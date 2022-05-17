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美加州教會槍擊案 國民黨譴責仇恨與暴力為罹難者哀悼
美國南加州橘郡日內瓦長老會教堂15日發生槍擊事件，造成多名台裔人士傷亡。國民黨昨天第一時間表達震驚與悲痛，感謝制止槍手的台裔會眾外，今日再度透過中英文新聞稿正式表達沉痛哀悼，也要向當地台裔社群致上慰問之意，希望大家團結互助、彼此扶持，共度令人心碎的艱難時刻。
國民黨表示，除了對仇恨與暴力表達嚴正譴責外，更要對於勇敢挺身對抗持槍兇嫌、因而不幸犧牲的台裔醫師鄭達志（John Cheng），致上最高的哀悼與敬意。鄭達志的挺身而出是導致槍擊案沒有造成更多無辜者死傷的主因，他挺身而出的英勇義舉，令世人無限感佩。
國民黨指出，當前案情還在持續調查中，兇嫌的身份、背景資料以及可能的犯案動機有更多資訊正在浮現，無論有任何政治意識型態、隸屬任何組織，都不構成足以對他人暴力相向的正當性，呼籲台灣社會應共同為傷者祈福、為罹難者哀悼，請有心人士不要利用此暴力事件，再挑起更多分裂與仇恨。
國民黨強調，任何傷害他人、甚至奪人性命的偏激行為，絕對應該受到譴責。無論有任何意識型態、個人理念，都不足以成為傷害他人的藉口與理由，如此暴行絕對不見容於文明社會，國民黨對於這樣的仇恨、暴力行為，給予最嚴厲的譴責。
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