台鐵停駛 臨時區間車抵嘉義站僅80餘人下車少很多

中央社 / 嘉義市1日電

台灣鐵路工會發起5月1日不加班活動，台鐵今天臨時機動開行18列次區間快車，車次3154上午11時12分抵嘉義終點站，僅有80餘名乘客下車，與平常假日人潮相比，差距甚大。

一對前往高雄找女兒的夫婦，原本還擔心今天火車沒有行駛如何回嘉義，還好昨天有先前往高雄站詢問，才知道有這班車次3154潮州至嘉義的區間車。

一對年輕夫婦帶著2名小孩，趁著勞動節隔天補假，從台南到嘉義旅遊，因搭高鐵要轉乘接駁車不方便，昨天看見新聞火車有加開區間車，還是覺得搭火車比較方便。

一對退休人員今天要到嘉義找友人，分別從屏東及台北到嘉義會合，原本要搭台鐵，因停駛改搭高鐵，2人明天則決定搭台鐵回家。

台鐵嘉義車站站長呂素繁告訴中央社記者，今天加開區間車中，嘉義站停靠最早一班是從彰化出發，約上午7時24分到站，乘客上車17人、下車25人；車次3154潮州至嘉義的區間車，上午11時12分到嘉義終點站，下車人數約80餘人，與平常假日人潮相比當然差距甚大。

因應台灣鐵路工會5月1日不加班活動，台鐵今天表定列車全部停駛，除了類火車客運疏運，也臨時機動開行18列次區間快車，嘉義站上午還是不時有長者及移工詢問站務人員火車加開班次，站務人員則會建議趕時間民眾可以搭乘客運轉乘前往目的地。

台鐵 台鐵公司化 交通部

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