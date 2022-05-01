台鐵停駛 花蓮火車站前廣場儼然大型車停車場

中央社 / 花蓮縣1日電

台鐵工會五一不加班，表定列車全停駛，類火車登場，除原本北花線的客運增加班次，另徵召客運、遊覽車行駛花東；花蓮火車站前廣場儼然大型車停車場，不過上午搭車民眾不多。

準備發車前往台東的向上遊覽車柯姓司機接受中央社記者訪問表示，最近因為疫情升溫影響，搭乘遊覽車旅遊的旅遊團比較少，今天接受徵召來開車，公司出動13輛車支援，按表執行，時間一到就發車，像他車上只有2名客人也是一樣載送，從花蓮站開到台東站大約要4小時。

搭乘花蓮首班「類火車」往台東的林姓乘客說，花蓮無論往北、往南都仰賴火車，列車停駛打亂行程，認為類火車乘車時間比火車多2倍，應取名「累」火車。

在屏東上班的張姓民眾趁休假返鄉碰上台鐵停駛，評估搭類火車要在台東轉車，光車程就要耗時超過半天，只好延後返鄉時間。

首都客運公司總經理李建文接受記者電話訪問表示，平時行駛北花線，一天4個班次，今天增加1000%至2000%的運量，上午搭車的民眾不多，下午預估北返人潮比較多，也安排下午2時到4時這段時間，每15分鐘從花蓮開出一班到台北。

在花蓮鐵道文化園區開設鐵道相關文物館的文史工作者黃家榮特別到花蓮火車站拍攝紀錄，他說，火車全部停駛相當罕見，花蓮火車站大約20股軌道，車輛不行駛，能停靠的也有限。

黃家榮告訴中央社記者，他自己也是台鐵員工家屬，長期以來台鐵都有人力吃緊問題，此次事件發生，希望台鐵不要自己關起門來處理，應廣納學者、政府、台鐵內部、工會等多方的聲音與建議。

台鐵 台鐵公司化 交通部

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