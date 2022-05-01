來真的！交通部派人拉布條「類火車」網友見照喊：恥度超高

台鐵企業工會發起五一勞動節不加班活動，讓交通部緊急推出「類火車」應變，此舉讓不少人以為是玩笑，但有網友拍下證據並直呼，「原來類火車是認真的」，引起許多人嘲諷「就遊覽車啊！」

原PO在PTT上以「類火車的上車現場」為題分享他在林家興 Alfred Lin的臉書上看到的照片，他一開始看到還以為是P圖不相信是真的，許多網友看了也傻眼，「拉布條的恥度超高，怎麼有對岸的感覺」。

不少網友譏諷，「原來是遊覽車，我還以為是類火車」、「交通部上頭當官真的是廢到笑」、「我原本以為只是搞笑口號，結果認真呀」、「笑死，還真的叫類火車」、「那橫幅應該掛在交通部門口，看看他們創的名詞有多可笑」、「低能啥啦，拉布條的恥度超高，怎麼有對岸的感覺」、「我嘴巴飲料差點噴出去」、「而且一堆人要坐呢，昏倒」、「真的不是改圖或反串嗎？類火車真的笑死」、「這也太好笑了，確定不是p的嗎？」、「拿著那個布條不尷尬嗎？」、「就遊覽車啊！台灣就是愛搞這些奇怪的名」。

商品推薦