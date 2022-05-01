台鐵停駛 屏東搭類火車民眾一早只剩2成

台灣鐵路工會發起5月1日不加班活動，屏東火車站今天早上8時以前搭類火車民眾只剩2成，有民眾到了火車站才知道火車不開，對於不方便雖感無奈，但也只能接受。

屏東火車站今天上午5時30分開始第一班類火車接駁，往高雄（0964）、新左營（0965）的遊覽車（類火車）每30分各1班，屏東火車站統計，截至上午8時為止，搭類火車往高雄的民眾有26人，往新左營有29人。

屏東火車站站長郭坤岳接受媒體聯訪時表示，今天搭乘類火車的民眾與平常假日相比，只剩2成，上午8時有一班往嘉義的區間車，整點發車，搭乘民眾多了一點。

郭坤岳表示，台鐵工會勞動節不加班的事宣導了多日，多數民眾應該知道訊息，不少民眾都是自己想辦法改用其他交通工具北上，台鐵今天有7名員工上班，出動了6名志工及2名防疫人員協助，也有警方協助。

屏東火車站服務人員包括警方一早就拿著大聲公在站前引導民眾買票、刷卡，動作慢的民眾遊覽車也都會等候，讓所有民眾都搭上車後才開，上午7時許，有幾班從新左營抵達屏東的班車無人搭乘，屏東搭乘的乘客有時1班車只有2、3人。

一名李姓女乘客到了火車站才知道火車不開，她表示有點錯愕，這一段時間雖知道五一勞動節台鐵有事，但沒有注意，昨天晚上才臨時決定要到台中，到了車站聽說搭遊覽車到新左營要70分鐘，整個行程耽誤約1小時，她才緊急聯絡台中的親友。

一名陳姓婦人上午6時許從屏東搭類火車到新左營，要再轉乘客運到高雄旗山，然後再轉車到高雄甲仙，她表示，真的很不方便，她很擔心到新左營後，客運的時間會銜接不上，再等下一班要1個多小時。

一名林姓鐵道迷搭火車環島旅行2天後，今天早上一大早就到屏東火車站要搭類火車到新左營，他表示，這是很難得的鐵路歷史事件，因此，他特地前來搭乘。當類火車進站時，他特地拍下照片記錄。

一名中年婦女從高雄搭類火車到屏東，要到大學上課，她平時連同電動腳踏車一起搭乘火車，今天搭乘遊覽車，電動腳踏車放行李箱，讓她能如常騎到學校，她覺得並沒有造成太大不方便。

屏東今天有6班的臨時機動區間列車，沿途各站都停，北上和南下單程各3班，分別是3007次彰化到台東、3034次台東到彰化、3154次潮州到嘉義、3190次潮州到嘉義、3239次嘉義到潮州、3259次嘉義到潮州。

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