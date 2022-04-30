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51台鐵停駛 全台最美多良車站「等火車看運氣」！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台鐵企業工會員工明天5月1日勞動節集體休假，東部幹線花東及南迴將全面停駛，不過，交通部長王國材今天說南迴線會有列車行駛，但時間不確定。遊客想在全台「最美多良車站」等火車通過，可能要「看運氣」了。本報資料照片
台鐵企業工會員工明天5月1日勞動節集體休假，東部幹線花東及南迴將全面停駛，不過，交通部長王國材今天說南迴線會有列車行駛，但時間不確定。遊客想在全台「最美多良車站」等火車通過，可能要「看運氣」了。本報資料照片

台鐵企業工會員工明天5月1日勞動節集體休假，東部幹線花東及南迴將全面停駛，不過，交通部長王國材今天說南迴線會有列車行駛，但時間不確定。遊客想在全台「最美多良車站」等火車通過，可能要「看運氣」了。

王國材說，明天台鐵會有18列正常開駛，11位司機員都是線上正員，另會有指導員隨行，採雙人乘務方式開車；南迴線會有嘉義到台東及新左營到台東，但何時發車時間尚未確定。

明天5月1日勞動節，台鐵企業工會員工集體休假，表達對交通部公司化改革的不滿，致使東部幹線花東及南迴火車全面停駛，不僅影響旅客無火車可搭，連帶全台最美多良車站也沒火車可看。

不過，王國材保證南迴線會有火車行駛，也代表多良車站仍有機會看到火車通行，只是會有多少列次，幾點能看到，這部分遊客可能要碰點運氣，運氣好還能拍到火車呢，但有遊客說：「沒火車，感覺就沒fu」。

座落在南迴公路邊坡上的多良車站，1992年10月啟用，因搭乘旅客少，台鐵考量營運成本，於2006年10月1日裁撤。但因車站無敵海景，加上火車通過景致更美，被鐵道迷稱全台最美車站，2007年開放為觀光車站。

每年平均逾20萬人次造訪，就是為了一睹火車通過車站的風采，若明天南迴火車全面停駛，也讓多良車站重新開放後，15年來頭一遭沒有火車通過。

台鐵 台鐵公司化 交通部

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