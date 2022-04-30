台鐵公司化 基層員工盼更安全有制度

政府推動台鐵公司化，台灣鐵路工會發起5月1日不加班活動，形成多年來首次因集體休假停駛。基層也有支持聲音，希望公司化能有良好規章、有效提升安全性。

不願具名的司機員告訴中央社記者，坦言由於大部分同事都簽署不加班休假連署，礙於同儕壓力只好參加連署，但面對外界批評聲浪，他不滿認為「好像我們做錯事情一樣」。

這名司機員說，對於公司化持保留意見，追根究底仍希望交通部能與工會理性溝通協調，針對公司條例的子法取得共識；不希望如工會所說，端午節、中秋節及國慶日都比照這次五一勞動節不加班活動再次上演。

年逾60、在台鐵服務年資超過35年的高雄運務人員告訴中央社記者，台鐵已經20多年沒有調整票價，且因是公務人員，很多決策、聘用人員都受到限制，這不是一個公司該有的正常情形，就算是公營企業也應該有自己的考量。

這名運務人員說，同意公司化的大方向，尤其看到高鐵營運的很好，甚至連中國也有鐵路公司，作為一個即將退休的老人，希望台鐵以公司的方式試著走出自己的路。

「台鐵員工5月1日未出勤是依法休假，不是罷工喔」台鐵台南車站一名願意出勤的員工面對外界質疑，特別聲明，休假是台鐵員工個人的權益，沒有違法。以台南車站來說，原規劃40人出勤，半數選擇休假，他會選擇上班，是希望引導遊客利用客運接駁或抵達目的地。

台鐵班次停駛，仰賴鐵路輸運的花東地區首當其衝。花蓮車站1名運務人員說，不反對公司化，但不樂見用集體休假導致停駛的方式，尤其花東少了鐵路，沒有其他更便捷、快速的大眾運輸工具。這名運務人員說，雖5月1日出勤人數僅2成，據他所知，有許多同仁會自願回到車站幫忙。

另名服務超過35年的運務員坦言，以前鐵路員工吃苦耐勞，把旅客安全放第一位，也為「幫大眾運輸，把人送去上課、工作、旅遊」感到自豪，這是「台鐵精神」，也希望無論未來是否走向公司化，都希望能有安全的文化、良好的規章讓員工為台鐵感到榮耀。

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