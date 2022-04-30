台鐵明「五一停駛」 新竹地區應變轉乘資訊看這裡

因應台鐵局明天5月1日勞動節多數司機員不加班，火車停駛，公路總局新竹區監理所新竹市監理站已成立緊急應變中心，派員進駐新竹火車站及新竹轉運站掌握旅客疏運情形。站方今天也公布完整的轉乘資訊，包括接駁車、客運轉乘等，請民眾多加注意。

新竹市區民眾如原本規畫搭台鐵前往高鐵新竹站，建議明天可搭乘國光客運【182】路線或是台灣高鐵增開的接駁車。明天早上6點至晚上11點30分，將以每小時2班發車往返高鐵新竹站及台鐵新竹站，採整點開直達車及每半點停靠六家支線（六家、竹中、新莊、千甲、北新竹）各車站的普通車2種模式混合發車，預計明天接駁70班次。

往桃園中壢、楊梅、埔心建議搭乘新竹客運發車的「【5676】中壢－新竹」及中壢客運「【5300】中壢－新竹」等2條路線，目前已協調2家業者各增開1班往返班次；往中壢另尚有新竹客運「【5620】(經關西)」（未經楊梅、埔心）可供搭乘。

往竹東可搭乘新竹客運【5608】，途中至竹東火車站轉乘科技之星【快捷6號】可往內灣；往三姓橋、香山、頭份、竹南、苗栗可搭乘苗栗客運【5802】【5803】；往竹南另還可搭乘【5823】(經新城、水流東)。

新竹市監理站站長周景朗說，建議民眾出門前先上台鐵網站「五一勞動節應變計劃專區」https://reurl.cc/OAkvmA查詢相關轉乘資訊。

另，勞動節連假期間，新竹轄區內公路客運路線皆正常營運，客運業者也配合加開部分路線班次以符合民眾轉乘需求。

交通部及臺鐵局也再次提醒，凡持有乘車日期4月30日至5月2日的台鐵車票者，1年內可持未使用車票至各車站售票窗口辦理全額退票（含去回程車票），免收取退票手續費。

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