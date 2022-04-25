快訊

直播／今本土飆5108例再創新高 境外+133無死亡個案

獨／為何1922半夜也不通？指揮中心揭大夜班殘酷接線比

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬克宏成功連任 極右勢力仍潛伏

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
法國大選由馬克宏成功連任，拿下整體59%的選票，擊敗右翼候選人勒龐。（中央社）
法國大選由馬克宏成功連任，拿下整體59%的選票，擊敗右翼候選人勒龐。（中央社）

法國大選最後由馬克宏成功連任！馬克宏拿下整體59%的選票，擊敗右翼候選人勒龐。外媒分析指出，本次選舉棄票率高達28%，創下50年新高。選民不願選擇極右派候選人退出歐盟、敵視美國等主張，而「被迫」選擇了馬克宏。專家警告，民粹、反歐親俄的選民可能只是沒有出來投票。

棄票率創新高

CNN》分析報導，從馬克宏的勝利顯見，民眾買單他在面對新冠肺炎危機時，對復興經濟做出的努力；他偏中立的政治手腕也吸引了左右光譜的選民。但他也說，「國內有許多人把票投給我，並不是因為支持我的施政理念，而是為了擋下右翼人士。我要謝謝這些人，也知道我對他們有所虧欠。」

分析人士將法國分成三大集團，一個是馬克宏所在的中間派，過去穩定受到左派選民的支持，近年再開始設法爭取中右翼的選票；一個是勒龐所在的極右翼集團，以煽動性的反移民言論吸引極右派選民的注意；最後則是梅朗雄的激進左翼，長期關注生態與環境議題。

且本次法國大選棄票率創新高，大約 28% 的選民都放棄投票。許多選民表示，只是不想讓勒龐掌權，才把票投給馬克宏，強調自己是「別無選擇」。馬克宏也坦承，國家正面臨著分裂的危險指出，目前政黨最大的挑戰，是如何重新營造國家的團結，以及如何贏下6月的國會選舉。

極右派勢力潛動

馬克宏於2017年贏下選舉後，承諾「未來五年內，將盡一切努力確保人們不再有任何理由投票支持「極端主義」。但隨著勒龐推出「法國優先」，禁止穆斯林戴頭巾，訂定入籍法國的嚴格標準等政策，勒龐的聲望逐漸推動了極右派的浪潮。

衛報》報導，勒龐在確定敗選後表示，花了10年功夫，把原本已遭邊緣化的極右派帶回主流。42%的選票本身「就是一場勝利」，自己不會放棄與馬克宏在政治上繼續攻防，目標放眼6月的國會選舉。

歐洲鬆口氣

紐約時報》報導，歐盟執委會主席范德萊恩、德國總理蕭茲都在馬克宏當選後，都致電進行祝賀。在法國第二輪大選進行前，歐洲各國首領就發出警告，擔憂極右翼的勒龐當選，恐攪擾歐盟制裁俄羅斯的局勢。

【更多精采內容，詳見

法國 馬克宏

延伸閱讀

祝賀馬克宏連任 外交部：期待持續強化台法關係

馬克宏連任…法對俄政策將延續 民眾兩樣情

馬克宏第2任期困難多 獲勝主因「選民更討厭雷朋」

選民阻極右派上台才選他 馬克宏：用5年時間補償

相關新聞

馬克宏成功連任 極右勢力仍潛伏

法國大選最後由馬克宏成功連任！馬克宏拿下整體59%的選票，擊敗右翼候選人勒龐。外媒分析指出，本次選舉棄票率高達28%，創下50年新高。選民不願選擇極右派候選人退出歐盟、敵視美國等主張，而「被迫」選擇了馬克宏。專家警告，民粹、反歐親俄的選民可能只是沒有出來投票。

雷朋十年磨一劍救回極右派 選總統3度鎩羽誓再戰

瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）花了10年功夫，把原本已遭邊緣化的極右派帶回主流。今天第3度在法國總統大選敗陣的...

馬克宏連任…法對俄政策將延續 民眾兩樣情

法國總統馬克宏24日擊敗對手雷朋(Marine Le Pen)連任，支持者歡聲雷動，反對者極其失望，歐盟及北大西洋公約(...

法大選雷朋拿逾4成票 極右派不容小覷

馬克宏擊敗雷朋(Marine Le Pen)，成為20年來第一位成功連任的法國總統；有線電視新聞網(CNN)分析報導，此...

馬克宏第2任期困難多 獲勝主因「選民更討厭雷朋」

馬克宏雖然以巨大幅度贏了對手雷朋(Marine Le Pen)，還是法國20年來第一位成功連任的法國總統；但是路透(Re...

選民阻極右派上台才選他 馬克宏：用5年時間補償

法國總統馬克宏今天輕鬆擊敗極右派對手瑪琳．雷朋，勝選連任，阻止了歐洲一場政治大地震。但馬克宏承認選民對他第1個任期表現不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。