馬克宏成功連任 極右勢力仍潛伏

法國大選最後由馬克宏成功連任！馬克宏拿下整體59%的選票，擊敗右翼候選人勒龐。外媒分析指出，本次選舉棄票率高達28%，創下50年新高。選民不願選擇極右派候選人退出歐盟、敵視美國等主張，而「被迫」選擇了馬克宏。專家警告，民粹、反歐親俄的選民可能只是沒有出來投票。

棄票率創新高

《CNN》分析報導，從馬克宏的勝利顯見，民眾買單他在面對新冠肺炎危機時，對復興經濟做出的努力；他偏中立的政治手腕也吸引了左右光譜的選民。但他也說，「國內有許多人把票投給我，並不是因為支持我的施政理念，而是為了擋下右翼人士。我要謝謝這些人，也知道我對他們有所虧欠。」

分析人士將法國分成三大集團，一個是馬克宏所在的中間派，過去穩定受到左派選民的支持，近年再開始設法爭取中右翼的選票；一個是勒龐所在的極右翼集團，以煽動性的反移民言論吸引極右派選民的注意；最後則是梅朗雄的激進左翼，長期關注生態與環境議題。

且本次法國大選棄票率創新高，大約 28% 的選民都放棄投票。許多選民表示，只是不想讓勒龐掌權，才把票投給馬克宏，強調自己是「別無選擇」。馬克宏也坦承，國家正面臨著分裂的危險指出，目前政黨最大的挑戰，是如何重新營造國家的團結，以及如何贏下6月的國會選舉。

極右派勢力潛動

馬克宏於2017年贏下選舉後，承諾「未來五年內，將盡一切努力確保人們不再有任何理由投票支持「極端主義」。但隨著勒龐推出「法國優先」，禁止穆斯林戴頭巾，訂定入籍法國的嚴格標準等政策，勒龐的聲望逐漸推動了極右派的浪潮。

《衛報》報導，勒龐在確定敗選後表示，花了10年功夫，把原本已遭邊緣化的極右派帶回主流。42%的選票本身「就是一場勝利」，自己不會放棄與馬克宏在政治上繼續攻防，目標放眼6月的國會選舉。

歐洲鬆口氣

《紐約時報》報導，歐盟執委會主席范德萊恩、德國總理蕭茲都在馬克宏當選後，都致電進行祝賀。在法國第二輪大選進行前，歐洲各國首領就發出警告，擔憂極右翼的勒龐當選，恐攪擾歐盟制裁俄羅斯的局勢。

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