親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
桃大誠廣豐特區

汽車維修該選原廠或外廠？業務從三大角度分析優劣

A咖操刀打造打卡地標，網友:真想搬到八德去

2018-06-29 14:00聯合線上／ 文：桃大誠

圖／桃大機構 提供
圖／桃大機構 提供
分享

房子，是全家人安心居住的場所，也是支撐家人情感的基地。生活之美，與家庭幸福有著密切關係。什麼樣的居住環境最能讓人感受到幸福？除了舒適、便利之外，若是能夠在生活中品味藝術之美，讓感動分秒觸動心扉，這便是現代人夢寐以求的幸福日常。

繼「廣豐新天地」之後，桃園八德即將新增一處充滿幸福感的人氣地標！「桃大誠」以傲視桃園的建築品質強勢登場，和「廣豐新天地」的時尚藝文氛圍相呼應，甫公開即成為八德詢問度最高的置產焦點。

幕後推手桃大機構，深耕桃園三十年，以穩健紮實的步調、精緻前瞻的風格，擄獲不少在地人的心，不但累積許多鐵粉指定購買桃大機構蓋的房子，也有住戶直言：「桃大出品，必屬佳作。」在上千戶桃大住戶的心目中，桃大品牌就是品質保證。

「桃大誠」位於公園路、大明街口，就在「廣豐新天地」旁邊，地理位置十分優越。除了環境機能絕佳，建築品質更是驚艷桃園！「桃大誠」由重量級A咖大師聯手打造，建築外觀由國際級建築師李天鐸操刀，是李天鐸罕見的小坪數作品，吸引不少首購族的目光。建築結構方面，則由戴雲發擔任結構安全顧問，其專業的公信力已成為國內各大媒體專訪的結構安全權威，確保每一位住戶都能住得安全、安穩又安心。公設方面，請來作品被封為「此生必訪！全台最美的圖書館」的盧俊廷建築師，把最美圖書館搬進家裡。還有屢獲全球大獎肯定的唐忠漢設計師，負責空間規劃，創造「桃大誠」未來成為IG打卡新聖地，怎麼拍都好看！

住在這裡，人人都可以是生活的藝術家，為自己量身打造充滿美感和驚喜的優質生活。「桃大誠」規劃為23~49坪，附近公園綠地多，距離捷運綠線G05站步行約5分鐘。出門就是八德最大的百貨商場，家樂福、迪卡儂、星巴克……等一應俱全，採購日常用品超方便，想吃美食也不用等。國賓影城對住戶來說更是一大福音，半夜想看電影，只需下樓轉個彎，隨時都可以和另一半來場甜蜜約會，生活品質大大加分，無疑將成為桃園新一代樂活移居城！預約參觀請參閱官網>>https://goo.gl/hZ2h9K

不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

教育小孩真是難? 事實告訴你，選定環境就對了

2018-06-29 14:00

0-99歲都笑了！廣豐全齡宅超高CP值收服一家老小的心

2018-06-29 14:00

住家樓下有這樣的環境！文青都暴動啦...

2018-06-29 14:00

創造自己的金湯匙 跟當紅人氣王做鄰居

2018-06-29 14:00

熱門文章

勞工幾歲才能領減額年金？ 一張表告訴你

2018-06-28 19:31

勞工可以領年金也領薪水？ 這樣做就可以

2018-06-28 19:30

經部次長砲打馬英九 黃士修：能源局可以先喬好再來？

2018-06-28 18:20

永豐銀晚間發布 中止聘用凱基銀黃姓主管

2018-06-28 21:00

投注3千抱回27萬 德國出局讓台灣運彩獎金大噴發

2018-06-28 21:19

聯電6月29日暫停交易 市場揣測海外併購

2018-06-29 09:07

iPhone等海關沒入私貨 7月6日標售

2018-06-28 15:36

匯價連6貶跌至30.586 沒換美元民眾要GG了

2018-06-28 16:34

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top