A咖操刀打造打卡地標，網友:真想搬到八德去

2018-06-29 14:00 聯合線上／ 文：桃大誠



圖／桃大機構 提供 分享 facebook

房子，是全家人安心居住的場所，也是支撐家人情感的基地。生活之美，與家庭幸福有著密切關係。什麼樣的居住環境最能讓人感受到幸福？除了舒適、便利之外，若是能夠在生活中品味藝術之美，讓感動分秒觸動心扉，這便是現代人夢寐以求的幸福日常。

繼「廣豐新天地」之後，桃園八德即將新增一處充滿幸福感的人氣地標！「桃大誠」以傲視桃園的建築品質強勢登場，和「廣豐新天地」的時尚藝文氛圍相呼應，甫公開即成為八德詢問度最高的置產焦點。

幕後推手桃大機構，深耕桃園三十年，以穩健紮實的步調、精緻前瞻的風格，擄獲不少在地人的心，不但累積許多鐵粉指定購買桃大機構蓋的房子，也有住戶直言：「桃大出品，必屬佳作。」在上千戶桃大住戶的心目中，桃大品牌就是品質保證。

「桃大誠」位於公園路、大明街口，就在「廣豐新天地」旁邊，地理位置十分優越。除了環境機能絕佳，建築品質更是驚艷桃園！「桃大誠」由重量級A咖大師聯手打造，建築外觀由國際級建築師李天鐸操刀，是李天鐸罕見的小坪數作品，吸引不少首購族的目光。建築結構方面，則由戴雲發擔任結構安全顧問，其專業的公信力已成為國內各大媒體專訪的結構安全權威，確保每一位住戶都能住得安全、安穩又安心。公設方面，請來作品被封為「此生必訪！全台最美的圖書館」的盧俊廷建築師，把最美圖書館搬進家裡。還有屢獲全球大獎肯定的唐忠漢設計師，負責空間規劃，創造「桃大誠」未來成為IG打卡新聖地，怎麼拍都好看！