A咖操刀打造打卡地標，網友:真想搬到八德去
房子，是全家人安心居住的場所，也是支撐家人情感的基地。生活之美，與家庭幸福有著密切關係。什麼樣的居住環境最能讓人感受到幸福？除了舒適、便利之外，若是能夠在生活中品味藝術之美，讓感動分秒觸動心扉，這便是現代人夢寐以求的幸福日常。
繼「廣豐新天地」之後，桃園八德即將新增一處充滿幸福感的人氣地標！「桃大誠」以傲視桃園的建築品質強勢登場，和「廣豐新天地」的時尚藝文氛圍相呼應，甫公開即成為八德詢問度最高的置產焦點。
幕後推手桃大機構，深耕桃園三十年，以穩健紮實的步調、精緻前瞻的風格，擄獲不少在地人的心，不但累積許多鐵粉指定購買桃大機構蓋的房子，也有住戶直言：「桃大出品，必屬佳作。」在上千戶桃大住戶的心目中，桃大品牌就是品質保證。
「桃大誠」位於公園路、大明街口，就在「廣豐新天地」旁邊，地理位置十分優越。除了環境機能絕佳，建築品質更是驚艷桃園！「桃大誠」由重量級A咖大師聯手打造，建築外觀由國際級建築師李天鐸操刀，是李天鐸罕見的小坪數作品，吸引不少首購族的目光。建築結構方面，則由戴雲發擔任結構安全顧問，其專業的公信力已成為國內各大媒體專訪的結構安全權威，確保每一位住戶都能住得安全、安穩又安心。公設方面，請來作品被封為「此生必訪！全台最美的圖書館」的盧俊廷建築師，把最美圖書館搬進家裡。還有屢獲全球大獎肯定的唐忠漢設計師，負責空間規劃，創造「桃大誠」未來成為IG打卡新聖地，怎麼拍都好看！
住在這裡，人人都可以是生活的藝術家，為自己量身打造充滿美感和驚喜的優質生活。「桃大誠」規劃為23~49坪，附近公園綠地多，距離捷運綠線G05站步行約5分鐘。出門就是八德最大的百貨商場，家樂福、迪卡儂、星巴克……等一應俱全，採購日常用品超方便，想吃美食也不用等。國賓影城對住戶來說更是一大福音，半夜想看電影，只需下樓轉個彎，隨時都可以和另一半來場甜蜜約會，生活品質大大加分，無疑將成為桃園新一代樂活移居城！預約參觀請參閱官網>>https://goo.gl/hZ2h9K
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