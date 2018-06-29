教育小孩真是難? 事實告訴你，選定環境就對了

2018-06-29 14:00 聯合線上／ 文：桃大誠



桃大誠 廣豐公園 圖／桃大機構 提供 分享 facebook

「家裡空間那麼小，孩子沒地方跑！」「閱讀力就是競爭力，如何讓孩子從小愛看書？」，金車文教基金會數據指出，64%的青少年閱讀時間偏低，一周不到一小時。現代父母教養孩子大不易，位於桃園八德的「桃大誠」明白天下父母心，特別考量孩子的需求，打造適合孩子成長的快樂新天地。

推開大門，這是圖書館，還是社區？幾乎所有人看見「桃大誠」的社區閱讀空間，都會如此讚嘆！「桃大誠」禮聘台灣最美圖書館的建築師盧俊廷，首創台灣建築業界，打造訴求擁有萬冊以上藏書量的社區圖書館，以及挑高5米雙層的藝術家手工編織共融式兒童遊具，網目大小及安全防護皆通過SGS的檢驗，用繩子編織的斜坡充滿驚喜和巧思，孩子們可以盡情地穿梭在編織間，探索不同區域的變化，找尋自己的秘密基地。閱讀區以「樹影書廂」為主題，讓孩子享受在大樹下閱讀的樂趣，放眼望去，一整排各式各樣的書本森然羅列，讓大人小孩盡情沉醉在書香世界。沒錯！靜謐的親子共讀時光，就是「桃大誠」想為住戶量身訂製最珍貴的回憶！

桃大誠 廣豐公園 圖／桃大機構 提供 分享 facebook

萬一父母晚下班，孩子早回家，怎麼辦？「桃大誠」也規劃了書房、琴房、多功能教室，還有以樹屋為特色的兒童遊戲室，讓孩子放學之後，可以在社區裡安全的學習探索，成為父母最給力的支援和後盾。

守護孩子的健康，戶外活動、多曬太陽好處多，可增加維生素D、提高免疫力、減少近視！「桃大誠」也精心規劃大庭院——樂遊園四季廣場，讓一家人都可以恣意在草地上踢球、奔跑，享受都市稀有的自由大空間，週末的時候，還可以全家一起在草地上野餐、露營，不用出門，「桃大誠」已經把大自然搬進家裡！

在家玩膩了？那就出門吧！從「桃大誠」走出家門，就是佔地4.7公頃的生活饗宴大國。「廣豐新天地」頂樓開放式空間兒童遊樂區，有令所有小孩都瘋狂的超跑和小火車，「迪卡儂」就像是孩子的運動場，5、6樓還有兒童美術館，提供VR體驗和圖書空間，讓孩子從小接受科技和美學的薰陶。整座商場如同家的延伸，生活尺度放大了，心情也更好了。

住在「桃大誠」，家門裡面是城堡，家門外面是商場。23~49坪，最適合家庭的規劃，提供孩子成長所需的資源，把最好的環境，獻給最重要的人。預約參觀請參閱官網>> https://goo.gl/VP3pDZ