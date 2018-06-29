0-99歲都笑了！廣豐全齡宅超高CP值收服一家老小的心

2018-06-29 14:00 聯合線上／ 文：桃大誠



桃大誠 廣豐公園 圖／桃大機構 提供 分享 facebook

住在老舊公寓的你，是否也有這樣的困擾？看見媽媽上市場買菜回家，總得忍著膝蓋退化的疼痛，提著沉重的菜藍爬上爬下；太太推著嬰兒推車帶寶寶出門，一旦遇到門檻和階梯，就得來一場體力大考驗；一歲多的寶寶開始學走路了，家裡空間窄、雜物多，如何才能讓寶寶安全快樂的成長？

有鑒於人生的每個階段，對於居住環境有不同的需求，桃大機構於廣豐特區黃金地段打造「桃大誠」全齡宅，讓長輩可以住得安心舒適、孩子有活動空間，青少年和上班族也能享受豐富的休閒機能，0-99歲都能快樂無憂的齊聚一堂。

「桃大誠」位於桃園新時尚核心「廣豐新天地」旁，4.7公頃的商場如同家的延伸，集民生、育樂、文創、交通於一身，讓生活所需要的一切，都變得好近！週末不想煮飯，商場的美食區如同家裡的第二個廚房；半夜想看電影，也只要下樓走幾步就可以。

豪宅等級的黃金地段，「桃大誠」卻考量現代家庭的需求，精心規劃市場稀有「大基地、小坪數」2-4房產品，不僅讓大家庭得以實現三代同堂、闔家團聚的夢想，一般小家庭、首購族、退休族……也能以輕鬆的價格，享受屬於自己的一方樂活天地，CP值超高。

桃大誠 廣豐新天地 圖／桃大機構 提供 分享 facebook

除了電梯和無障礙設計，社區還有大片綠地和泳池，為每位住戶創造渡假般的優感生活。爺爺奶奶可以在社區公共空間盡情切磋茶藝和書法，孩子也有可以恣意玩耍的遊戲間，桃大機構還重金禮聘「台灣最美圖書館」建築師盧俊廷操刀，打造訴求擁有萬冊以上藏書量的社區圖書館，讓藝文、知識、美學自然而然的融入生活。上班族下班後想放鬆？不用出門，社區裡就有健身區和瑜珈室，還有SPA區提供桑拿，為你打造守護健康、放鬆身心的完美空間。

幾乎所有桃園在地人都知道，「桃大蓋的房子，比想像中更美！」桃大機構深耕桃園三十年，作品屢屢成為轟動桃園的經典之作，去年甫完工的「桃大極」締造了城市新山水的恢弘紀錄；以「築市」角度規劃的「桃拾生活廣場」，更引領八德地區時尚躍進、質感升級。

「桃大誠」坐擁城市繁華沃土，佔領捷運綠線交通動脈，集結李天鐸、盧俊廷、唐忠漢等名家聯手出擊，建築價值不可言喻。推出後勢必將再次刷新桃園的區域形象，超越居住者的期待，實現永住、永續的建築理念，為許多家庭打造大樹下的美好生活聚落。預約參觀請參閱官網>> https://goo.gl/jKXUFc