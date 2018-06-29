住家樓下有這樣的環境！文青都暴動啦...

2018-06-29 14:00 聯合線上／ 文：桃大誠



桃大誠 廣豐公園 圖／桃大機構 提供 分享 facebook

時尚書架、設計感十足的燈具、充滿童趣的樹屋，還有大量的藏書……，這裡不是什麼國際級的公共圖書館，這是你家的社區圖書館！

走進樹屋裡，驚奇和驚喜才正要開始。宛如秘密基地的專屬空間，大大增加看書的樂趣，在這裡長大的孩子，怎能不愛上閱讀，從小培養思索與觀察的能力。

如此夢幻的圖書館，就在桃園廣豐特區新地標「桃大誠」！桃大機構禮聘作品被封為「此生必訪！全台最美圖書館」的盧俊廷建築師，把最美圖書館搬進社區裡，打造訴求擁有萬冊以上藏書量的社區圖書館，讓藝文、知識、美感，成為住戶生活的一部分。無論哪個年齡層，都能享受書香薰陶，悠遊於「一書一世界」的寬闊天地間。

除了令人驚豔的圖書館，「桃大誠」還規劃了書房、琴房、多功能教室，提供學習的功能。更為兒童打造獨具特色的遊戲間，設計挑高5米雙層織網，由藝術家手工編織，網目大小及安全防護皆通過SGS的檢驗，讓孩子們可以盡情地穿梭在編織間，攀繩、爬坡、探險，玩出五感大潛能。有位帶著孫子前去賞屋的爺爺說：「以前在家裡沒什麼好玩的，只好帶孫子去上體操課，現在可以省下這筆錢了！」

桃大誠 廣豐公園 圖／桃大機構 提供 分享 facebook

孩子需要活動空間，上班族回家後，也嚮往一段「大人味」放鬆休閒的時光！「桃大誠」規劃了附設池畔飲料吧的游泳池、健身房、瑜珈室和SPA區，讓回家就像回到渡假飯店，可以盡情的舒展筋骨、放鬆身心，愜意享用輕食，儲備健康能量。

喜歡散步的長輩，可以漫步在四季廣場的草地，也可以在天空步道俯瞰城市美景，或是到社區門外的香樹行圳，一邊散步一邊欣賞藍帶綠意，閒暇的時候，還可以到社區裡的茶藝室，品味茶道與書法之美，讓老後人生更精采充實！

房子的好壞，決定生活的品質；建商的誠意，讓住戶的生活更美好！「桃大誠」由在地優質建商桃大機構精心打造，坐擁大基地，規劃為區域稀有2-4房產品，公共設施由國際級設計師操刀，採飯店式高規格設計，滿足每個人對家的夢想和期待，適合青年首購、退休自住、換屋或是三代同堂族群入住。預約參觀請參閱官網>> https://goo.gl/TESoUV