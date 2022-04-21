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疫情延燒拚政治？國民黨：為扁除罪是蔡政府優先事項？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院財政委員會上午審查會計法修正案，由於該法涉及國務機要費除罪化，引發藍委不滿並爆發藍綠混戰，國民黨立委在衝突場面中大撒「阿扁給的錢」與禮券，諷刺意味濃厚。記者陳正興／攝影
立法院財政委員會上午審查會計法修正案，由於該法涉及國務機要費除罪化，引發藍委不滿並爆發藍綠混戰，國民黨立委在衝突場面中大撒「阿扁給的錢」與禮券，諷刺意味濃厚。記者陳正興／攝影

民進黨強勢主導下，立法院財政委員會今審查通過攸關國務機要費除罪化的會計法修正草案。國民黨主席朱立倫晚間在臉書質疑，請問兼任民進黨主席的蔡英文總統，為前總統陳水扁「除罪」是執政下帶領的民進黨政府優先事項？

朱立倫表示，今日國內新冠肺炎確診數上看3000例，但執政黨立委徹夜在立法院委員會排隊守門，不是趕著處理民眾關心的經濟衝擊、快篩試劑與兒童疫苗缺乏、居家照護指引修正、醫療量能盤點等，竟是為了幫陳水扁除罪解套。

朱立倫質疑，全台各地買不到快篩、被迫只能幫小孩選打莫德納的民眾，以及第一線辛苦過勞的醫護及公衛人員們，全台灣人民生命安全與健康，難道比不上陳水扁一人的政治生命與利益？

朱立倫也譴責，今天民進黨立委不顧疫情延燒，堅持優先排審會計法修正草案，要幫陳水扁國務機要費案除罪，甚至動用多數暴力、肢體衝突來強渡關山。

朱立倫呼籲，蔡總統要把民眾福祉放在一黨一人私利前，把孩子、長者與前線已經過勞的辛苦醫護們放在陳水扁前，不要再浪費時間搞政治。

今天立法院財政委員會通過會計法修正草案審查後，總統府表示「總統府尊重立法院的討論」。國民黨立委賴士葆批評，今天中華民國憲法賦予立委的職權被剝奪閹割，完全沒有詢答機會何來討論之說？總統府的說法混淆視聽。

賴士葆表示，蔡總統具法律背景，卻在總統任內任由讓這樣違反立委職權行使法、完全沒有程序正義的法案強行通過，要替貪汙的總統除罪化，歷史會記下這筆。

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