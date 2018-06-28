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槍殺五股角頭槍手 驚傳今晚在新竹舉槍自盡

蔡英文明參加軍校畢典 北市警動員850警維安

2018-06-28 20:21聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

圖為蔡英文總統28日出席陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮。記者江煜文／攝影
圖為蔡英文總統28日出席陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮。記者江煜文／攝影
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總統蔡英文明天將參加國防大學復興崗校區舉行的「三軍六校聯合畢業典禮」，由於蔡英文去年參加軍校畢業典禮遭陳抗人士攔車丟鞋，台北市警察局不敢大意，明天將動員6個警分局、850名警力到場支援，同時嚴格區分內衛區、中衛區、外衛區，另設置供陳抗人士表達意見的表達區，陳抗人士一旦離開外衛區的表達區時，警方將嚴格執法進行管束等動作。

據了解，850名台北市警力將從明天清晨5點在各警分局集結，5點半勤教後往北投區集合，現場由6個警分局分區指揮，並由台北市警察局長親自坐鎮擔任指揮官。

不過根據情資，明天可能到場的反年改陳抗人士，僅約有100人上下，但警察局不願證實這項情資，只表示將做好萬全準備。

根據警察局的規劃，復興崗周遭道路將進行交管，明天8時到18時（視現場情形提前或延後）中央北路二段（大業路﹝不含﹞至稻香路﹝不含﹞）將實施彈性交通管制（公車除外）。

警方建議駕駛人在管制時間改道路線如下：

關渡往北投方向：請於中央北路二段左轉稻香路，沿中和街至大業路；或可由中央北路二段右轉地下道，迴轉至大業路527巷接大業路；抑或提前改道由大度路左轉至大業路。

台北往關渡方向：請直行大業路左轉中和街至稻香路與中央北路二段口右轉；或由大業路左轉大業路527巷，迴轉進地下道，左轉中央北路二、三段；抑或行駛大度路右轉中央北路四段續接中央北路三段、二段。

總統蔡英文參加軍校畢典，警方交通管制圖。記者廖炳棋/翻攝
總統蔡英文參加軍校畢典，警方交通管制圖。記者廖炳棋/翻攝
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警察蔡英文
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