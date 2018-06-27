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小英總統出巡惹議 最新交管範圍、時間都縮小了！

2018-06-27 13:35聯合報 記者林孟潔╱即時報導

因應三軍六校畢業典禮，警方公布最新交通管制圖。圖／警方提供
因應三軍六校畢業典禮，警方公布最新交通管制圖。圖／警方提供
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蔡英文總統29日將至國防大學復興崗校區參加三軍六校聯合畢業典禮，昨天遭爆交通管制區域擴大，連國小結業式也被迫延期，經協調緊急喊停，恢復29日照常舉行結業式。北投警分局今天公布最新交通管制區域，範圍、時間都大幅縮減，僅剩中央北路二段（大業路至稻香路）實施彈性管制。

警方表示，為因應三軍六校聯合畢業典禮，將於29日上午8點至下午6點，在中央北路二段（大業路至稻香路）實施彈性交通管制，且公車除外。北投分局說明，中央北路二段上的公車站有2站，復興崗站將於當天上午5點半後，公車過站不停；文化國小站則是上午8點之後，公車過站不停。

警方指出，畢業典禮前一天（28日）將會架設鐵拒馬、護欄等阻材，架設期間會實施調撥車道，現場會有員警疏導交通，因車輛仍可通行，即不列入交通管制時間。若29日畢業典禮結束，也會視現場狀況提前結束交管。

分局指出，當天除隨時提供警廣等電台路況報導外，現場也有員警協助引導車流，建議用路人可以提前改道，路線如下：

一、關渡往北投方向：請於中央北路二段左轉稻香路，沿中和街至大業路；或可由中央北路二段右轉地下道，迴轉至大業路527巷接大業路；抑或提前改道由大度路左轉至大業路。

二、台北往關渡方向：請直行大業路左轉中和街至稻香路與中央北路二段口右轉；或由大業路左轉大業路527巷，迴轉進地下道，左轉中央北路二、三段；抑或行駛大度路右轉中央北路四段續接中央北路三段、二段。

警方表示，提醒用路人避開管制路段，注意行車安全，也勿違規停車，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，如有擴大交通管制範圍與延長管制時間，將隨時由警廣等插播路況廣播。

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