封路封校算什麼 去年復興崗小英人肉盾牌更勝金正恩

2018-06-27 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



今年三軍六校聯合畢業典禮本月29日在政戰學院復興崗校區舉行，為了總統維安，避免去年年改團體抗爭事件重演，警方原要求附近的文化國小停課，且畢業典禮觀禮的家長僅限一人，引來各界批評，將投入彰化市文化里長選舉的張家銘，昨天適時在臉書po出去年陳抗時，警方護衛小英車隊影片 ，他說「北韓金正恩十人保鏢算什麼， 台灣蔡英文千人的人肉盾牌」。

25歲的張家銘是國民黨籍，目前從商，將投入下屆彰化市文化里長選舉，他說，他平時針對重大社會事件影像，都有從網路抓取存檔的習慣，當昨天從媒體報導，為了總統蔡英文參加今年三軍六校聯合畢業典禮的維安 ，竟然擬封路及停課，深覺十分不妥，即將去年年改團體到復興崗抗爭存檔的影片，po在臉書上，供大家「回顧」一下，喚起這段記憶。

影片中，除了有陳抗拉扯的場面，更令人印象深刻的是，大批警察人員跑步護衛總統車隊，讓很多網友也聯想到北韓領導人金正恩隨扈跑步護衛他的座車畫面，張家銘說，「北韓金正恩十人保鏢算什麼， 台灣蔡英文千人的人肉盾牌」。張家銘說，沒想到影片po出後，獲得熱烈回響，單是分享就有2200多人，瀏覽則破15萬人，令他十分意外

網友發言也十分踴躍，幾乎一面倒譏評，稱「金正恩輸蔡英文」、「當年蔣介石十步一哨，今日蔡英文步步為營」、「浪費警力、虐待警察」、「太誇張了，台灣又沒有動亂」，張家銘說，從網友負評，顯示政府未記取去年陳抗的教訓，今年管制更勝去年，只會招來更大反彈。

畢業生是畢業典禮主角，家人參加分享榮耀是天經地義的事，那裡為了總統維安，只能限制只一人參加，小英大可像保外就醫的前總統陳水扁一樣，用錄影方式「參加」活動，既不擾民，也可以達恭賀畢業生及宣示政策的目的。