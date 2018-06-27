親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳敦義被指神隱
蔡出巡封路封校
社子島開發啟動
九合一選戰焦點
八仙事件三周年
政治
軍事
綜合

周刊：寒舍長媳二度出軌 情牽小十歲汽車業務

封路封校算什麼 去年復興崗小英人肉盾牌更勝金正恩

2018-06-27 10:08聯合報 記者劉明岩╱即時報導

今年三軍六校聯合畢業典禮本月29日在政戰學院復興崗校區舉行，為了總統維安，避免去年年改團體抗爭事件重演，警方原要求附近的文化國小停課，且畢業典禮觀禮的家長僅限一人，引來各界批評，將投入彰化市文化里長選舉的張家銘，昨天適時在臉書po出去年陳抗時，警方護衛小英車隊影片 ，他說「北韓金正恩十人保鏢算什麼， 台灣蔡英文千人的人肉盾牌」。

25歲的張家銘是國民黨籍，目前從商，將投入下屆彰化市文化里長選舉，他說，他平時針對重大社會事件影像，都有從網路抓取存檔的習慣，當昨天從媒體報導，為了總統蔡英文參加今年三軍六校聯合畢業典禮的維安 ，竟然擬封路及停課，深覺十分不妥，即將去年年改團體到復興崗抗爭存檔的影片，po在臉書上，供大家「回顧」一下，喚起這段記憶。

影片中，除了有陳抗拉扯的場面，更令人印象深刻的是，大批警察人員跑步護衛總統車隊，讓很多網友也聯想到北韓領導人金正恩隨扈跑步護衛他的座車畫面，張家銘說，「北韓金正恩十人保鏢算什麼， 台灣蔡英文千人的人肉盾牌」。張家銘說，沒想到影片po出後，獲得熱烈回響，單是分享就有2200多人，瀏覽則破15萬人，令他十分意外

網友發言也十分踴躍，幾乎一面倒譏評，稱「金正恩輸蔡英文」、「當年蔣介石十步一哨，今日蔡英文步步為營」、「浪費警力、虐待警察」、「太誇張了，台灣又沒有動亂」，張家銘說，從網友負評，顯示政府未記取去年陳抗的教訓，今年管制更勝去年，只會招來更大反彈。

畢業生是畢業典禮主角，家人參加分享榮耀是天經地義的事，那裡為了總統維安，只能限制只一人參加，小英大可像保外就醫的前總統陳水扁一樣，用錄影方式「參加」活動，既不擾民，也可以達恭賀畢業生及宣示政策的目的。

為避免今年三軍六校聯合畢業典禮重演去年年改團體抗爭事件，警方原要求附近的文化國小...
為避免今年三軍六校聯合畢業典禮重演去年年改團體抗爭事件，警方原要求附近的文化國小停課，且畢業典禮觀禮的家長僅限一人，引來各界批評，網路適時出現去年陳抗時，警方護衛小英車隊影片 ，稱「北韓金正恩十人保鏢算什麼， 台灣蔡英文千人的人肉盾牌」。記者劉明岩／翻攝
分享

蔡英文
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

小英出巡封校？ 孫大千：跟北韓金正恩有得比

2018-06-27 09:53

蔡英文維安挨批大官威 林濁水：何時才能脫離執政困境？

2018-06-27 09:26

總統出席軍校畢典封路、停課惹議 北市急卡

2018-06-27 00:20

雞蛋列維安凶器…以後蔡總統出巡 鞋子也算危險物品？

2018-06-27 09:00

三軍六校畢典 家長觀禮限一人

2018-06-27 00:18

總統出巡封校惹議 葉毓蘭：這還是自由民主的台灣嗎？

2018-06-26 19:07

影／軍校畢典維安國小停課 藍批蔡昏庸

2018-06-26 17:07

【重磅快評】蔡英文豬隊友 把軍校畢典搞得不開心

2018-06-26 16:53

小英出巡學童迴避？ 北市府髮夾彎：將維持上班上課

2018-06-26 15:27

小英出席軍校畢典交管同去年？李明賢：警方說謊

2018-06-26 15:16

總統出席軍校畢典交管沒變？公運處：公車改要繞道

2018-06-26 15:00

總統參加軍校畢典竟要周邊國小停課 藍諷「生人迴避」

2018-06-26 14:43

總統出巡導致封校惹議 警：學校恢復6月29日結業式

2018-06-26 14:30

小英總統出巡封校 校方坦言：過去沒先例

2018-06-26 13:50

三官畢典限制家長觀禮人數 國防部：座位有限

2018-06-26 12:35

蔡英文路過學童被迫停課挨批 總統府：不知情

2018-06-26 12:23

傳維安致小學停課 總統府：未下令也不知情

2018-06-26 12:14

蔡英文至復興崗讓鄰近國小停課 徐巧芯：總統已變颱風

2018-06-26 12:00

蔡總統周五赴復興崗 小學生竟要停課暑假補課

2018-06-26 11:59

總統路過學校停課？國民黨團批：好大的官威！

2018-06-26 11:55

小英總統出巡擴大封街封校？警方：交管範圍和去年一樣

2018-06-26 11:26

批蔡周末訪國防大學封街封校 李明賢：蔡政府真的瘋了？

2018-06-26 11:26

三軍六校聯合畢典規定只能1名家屬觀禮 家屬氣炸了

2018-06-26 10:45
看更多

熱門文章

坐好車叫人民換車？網友灌爆蔡英文、蘇嘉全臉書

2018-06-26 21:02

蔡英文至復興崗讓鄰近國小停課 徐巧芯：總統已變颱風

2018-06-26 12:00

三軍六校聯合畢典規定只能1名家屬觀禮 家屬氣炸了

2018-06-26 10:45

小英總統出巡擴大封街封校？警方：交管範圍和去年一樣

2018-06-26 11:26

小英總統出巡封校 校方坦言：過去沒先例

2018-06-26 13:50

影／總統呼籲制約中國 柯文哲：力量不夠 大小聲會被笑

2018-06-26 12:06

馬英九：釣魚台是中國的 可打國際官司

2018-06-26 17:22

姚量議被請辭？柯志恩諷：「雞二代」不如「獨二代」

2018-06-26 19:11

【重磅快評】蔡英文豬隊友 把軍校畢典搞得不開心

2018-06-26 16:53

殉職飛官遺孀網路發文悼念亡夫 網友打氣盼走出傷痛

2018-06-26 12:19

總統出巡導致封校惹議 警：學校恢復6月29日結業式

2018-06-26 14:30

周刊：寒舍長媳二度出軌 情牽小十歲汽車業務

2018-06-27 09:30

影／蔡英文籲抵制中國 柯文哲：實力不夠大小聲會被笑

2018-06-26 17:22

謝文進臉書再爆 竹市台大醫院湳雅分院未動工空歡喜

2018-06-26 19:08

新聞眼／消失的國民黨 問題不只在吳主席身上

2018-06-27 00:19

總統出席軍校畢典封路、停課惹議 北市急卡

2018-06-27 00:20

新竹市議長謝文進參選市長：我有一大群「小柯P」

2018-06-26 14:45

藍籲調查「代位求償」 綠委批：惡意抹黑的政治操作

2018-06-26 13:40

談修空汙法 黃國昌：詹順貴如何面對2015年的自己？

2018-06-26 10:55

小英出席軍校畢典交管同去年？李明賢：警方說謊

2018-06-26 15:16

譏國民黨最後一名 孫大千反酸姚文智：退出政壇要做啥

2018-06-27 08:13

小英出巡學童迴避？ 北市府髮夾彎：將維持上班上課

2018-06-26 15:27

被指「無主席」 吳敦義氣到險爆粗口

2018-06-26 23:59

總統出席軍校畢典交管沒變？公運處：公車改要繞道

2018-06-26 15:00

蔡英文路過學童被迫停課挨批 總統府：不知情

2018-06-26 12:23

國防部寄發退俸重新計算通知函 計20萬餘筆

2018-06-26 13:17

影／證明釣魚台屬於中國 馬英九：方志資料幫助非常大

2018-06-26 17:07

行政院：收到年改重新計算通知函 可提「共同訴願」

2018-06-26 22:07

吃青香蕉送鳯梨就能救農民？高思博：要建立產銷通路

2018-06-26 10:51

陸軍重砲射擊訓練 18門火砲齊發震撼力十足

2018-06-26 11:10

蔡英文維安挨批大官威 林濁水：何時才能脫離執政困境？

2018-06-27 09:26

說好的退休金都可收回 他批丁守中志工時間銀行行不通

2018-06-26 20:45

我駐史瓦帝尼大使中風病倒辦公室 目前在南非接受治療

2018-06-26 13:40

批蔡周末訪國防大學封街封校 李明賢：蔡政府真的瘋了？

2018-06-26 11:26

總統出巡封校惹議 葉毓蘭：這還是自由民主的台灣嗎？

2018-06-26 19:07

我駐史瓦帝尼大使陳經銓 中風送醫

2018-06-27 00:13

陳芳明批姚文智：台灣價值說成是綠的 北市民臉都綠了

2018-06-26 12:09

記者追問「蔡英文願與習近平會談」 馬英九欲言又止　　

2018-06-26 17:29

蔡總統周五赴復興崗 小學生竟要停課暑假補課

2018-06-26 11:59

好消息 環保署科長恢復心跳

2018-06-27 07:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top