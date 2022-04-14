胡采蘋：張國煒重返長榮 比大S復合具俊曄還神奇

傳已故長榮集團創辦人張榮發四子張國煒，傳將接任立榮航空董事長，立榮航空公告解任現任董事長林志忠，由張國煒代行董事長。曾任財經記者的胡采蘋，在臉書上PO文表示，「張國煒竟然有重返長榮的一天」，且稱張榮發的遺囑本來就是要把集團給張國煒。

胡采蘋PO文稱她對此事的驚訝：「天老爺！張！國！煒！竟然有重返長榮的一天，太神奇了，張榮發遺囑就是要把集團給他的呀。真沒想到真的有這一天！前陣子我還遇到過一個飛機維修專家，他說一開始就是在長榮張國煒親自帶的維修團隊，而且他還說K董真的非常懂修飛機，他非常感謝張國煒」。文末並稱此事並大S和具俊曄復合還神奇。

張榮發的遺囑曝光後，大房與二房看法不合，大房曾提起民事確認遺囑無效訴訟，在當年上演一場豪門爭產劇，大房三子張國政還提告二房李玉美，盜領近2000萬元現金，並偷走一箱張榮發生前購買的金條一案，一度成為各大媒體報導的焦點。

網友針對此事也在PTT板上熱議，認為這場「王子復仇記」打得真是漂亮！張國煒終於「苦盡甘來」，「這本來就是他應該分的」，「總要有懂航空的張家人在，這也是為什麼張榮發對小K寄予厚望」，「所以大哥只想要長榮海運」。

但也有人藉此酸張國煒，「當時不是意氣風發地說星宇要走自己的路嗎，爸拔留下的還是好香好香」，「明天身家ALL IN」。至於霧裡看花、覺得像是八點檔爭產的民眾，有人說：「吵來吵去還是兄弟」，其實對這樣的發展並不驚訝，甚至有人認為：「張家第二代就玩成這樣，第三代應該更有戲」。

至於星宇航空和立榮航空合作後，將如何撼動台灣航空業？網友認為「應該是走廉航跟頂級航空兩條路」，目前在疫情的衝擊下，「國內線根本就沒有賺頭」，「星宇要拿320飛國內嗎？」，還有人猜測以為會不會像國泰世華、陽明交通一樣玩起聯名，變成「立榮星宇」