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憶彭明敏 民進黨駐美處主任解密戒嚴時的一次國際快遞

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
民進黨駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte）。華盛頓記者張文馨／攝影
民進黨駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte）。華盛頓記者張文馨／攝影

總統府前資政彭明敏7日清晨離世，曾與彭明敏共事的民進黨駐美代表處辦公室主任彭光理（Michael Fonte）回憶，彭明敏不僅是帶領自己了解台灣、民主與人權的重要領路人，他也曾在彭明敏的委託下，在戒嚴台灣時期完成一次跨國快遞的驚險任務。

彭光理1967年到台灣中部傳教3年，當時的台灣處在戒嚴時期，當地都是農民沒有所謂的激進份子或民主人權運動者，也自然不認識彭明敏；兩人在1971年的密西根大學相遇，彭明敏自瑞典逃往美國，正在密大做研究，彭光理則是該校東亞研究所的學生。

彭光理說，從紙上閱讀彭明敏的訊息到真正與本人談話，這經驗相當有趣；都有曾在台灣生活的經驗，兩人的對話經常是閩南語和英語交雜。

1984年彭光理搬到華府，與正在華府主持台灣人公共事務會（FAPA）的彭明敏重逢；為協助1986年創黨的民進黨不致在國內受到壓迫，彭明敏請彭光理協助奔走遊說美國國際民主協會（National Democratic Institute）等單位，支援草創的民進黨，這也正是他與綠營結緣的開始。

彭光理透露，彭明敏曾以英文寫過一本名為《A Taste of Freedom: Memoirs of A Formosan Independence Leader》的自傳（後譯為《自由的滋味：彭明敏回憶錄》），在1972年出版；受彭明敏之託，彭光理趁著當年或隔年返台時將這本著作交給彭明敏的母親。

彭光理說，這本書就放在手提箱中，當時的他很擔心若海關檢查行李發現會直接把他趕出台灣，所幸最後順利通關；他帶著這本書搭火車南下，到台南的一處神學院將書交給彭母，並直接感受了一名母親的喜悅，這段經歷如今想來依然震撼。

彭光理自2002年開始擔任民進黨駐華府的聯絡人，後來出任駐美處主任，期間多次往返美台，卻因公務繁忙，少有機會與彭明敏再坐下來好好聊聊；回顧兩人的相識，他說，彭明敏是那個帶領他了解他台灣、民主和人權的重要領路人。

彭明敏

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