事故旁起火被控滅證 東南水泥老總：誤會太大了

高雄市東南水泥拆廠施工過程不平靜，今天一早，事故現場旁被目擊疑似在焚燒電線等物品，被控有滅證嫌疑，經釐清，是昨天傾倒的怪手油料洩漏，今天上午廠內一度引燃，發生一起小火警，廠內人員自行撲滅，無人受傷。東南水泥總經理吳長直說，起火位置是在廠區外圍，「被講滅證誤會太大了」，目前已停止一切作業，現場也有監控系統可查。

昨天下午3點多，東南水泥拆廠施工廠商炯德營造拆除17樓高的生料儲槽（生料庫），應聲倒下瞬間壓毀台電鐵塔，造成高鐵左營站運行癱瘓，為搶修設施，台鐵也被迫停電。正值返鄉連假尖峰，高鐵、台鐵班次因停駛大亂，大量乘客困在車站，有人如逃難般轉搭接駁車通行。今天一早，事故現場旁被目擊疑似在焚燒電線等物品，被控有滅證嫌疑，經釐清，是昨天傾倒的怪手油料洩漏，今天上午廠內一度引燃，發生一起小火警，廠內人員自行撲滅，無人受傷。

高雄市消防局表示，今天上午8點57分楠梓區屏山巷發生雜草火警，消防局出動2車４人前往搶救，到達現場時已由現場人員撲滅，無人受傷受困。

記者直擊這起火災現場，位置距離昨天下午事故地點約10公尺，今早疑似是工人在場切割鐵管造成廢油引燃，廢油來源可能是昨天被壓擊的怪手，才會引發這起突發狀況。

東南水泥舊廠已停止營運多年，水泥廠面積1萬多坪，拆除後將配合市府的綠美化願景，怎料拆除過程多災多難，先是去年11月底發生工安意外，奪走怪手司機性命，昨天是壓毀台電鐵塔，造成清明連假前夕疏運大亂，幸好昨天在現場施工的怪手司機命大逃過一劫。

吳長直說，拆除舊廠設施是高度專業的事，公司委託專業廠商來執行，東南水泥絕對沒有馬虎，與承攬廠商之間也有合約，雖然委託廠商施工，但東南水泥還是必須關心、掌握拆廠過程，對於發生意外造成紛擾感到非常抱歉。