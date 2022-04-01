高鐵高雄台南段晚間10點半恢復通車 台南站車流紓解

高鐵高雄左營、台南站間列車因東南水泥拆除水泥塔意外壓垮電塔，無法通行，台南站頓時人山人海，人潮從下午持續到晚間10點半台南站公告高雄台南天列車恢復行駛。

台南市政府表示，高鐵於晚間10點半恢復通車，現場等候接駁車乘客引導回高鐵站內搭乘列車，晚間10點40分已無等候接駁車乘客。接駁車共疏運150車次6300人次。

高鐵台南站下午四點半左右開始客運接駁旅客，加上稍早有許多民眾到高鐵站旁的三井大商場，台南站內外傍晚至今4小時人山人海、車輛水泄不通；

市政府晚間派員到高鐵台南站現場成立應變中心，包括警察交通社會民政人員都到現場，副市長戴謙晚間也率員到車站坐鎮了解狀況。

台南站內外人潮車潮經過6個小時疏運，晚間10點過後人潮逐漸減少，不過高鐵站四周中正南路、歸仁12路、武當路口還是有許多車輛但車流已逐漸紓解。