事故近8小時後 高鐵列車10點40分終於從左營站開出

高雄市楠梓區東南水泥拆廠工程又出包，今天下午拆除高約17樓水泥儲槽，應聲倒下先撞擊台電鐵塔，造成骨牌效應，高鐵、台鐵電車線也受創，今晚7點08分，左營、楠梓之間斷電施工，台鐵也配合停駛，超過200名台電、台鐵人員進場搶修，倒塌的高塔等異物橫跨台鐵與高鐵軌道之間相當棘手，斷電後經過2小時搶修，晚間8點40分危機解除，台鐵、高鐵恢復電力，台鐵在9點左右已恢復運行，高鐵也確定稍後深夜10點40分從左營高鐵發車，列車將站站停回到台北南港站，全列車採自由座。這一事故讓連假疏運大亂，民怨沸騰。

高鐵最新消息指出，左營台南間今受外力影響正常供電，造成營運中斷事件，原訂晚間11時恢復雙向通車運轉，經台電、台鐵及公司通力搶修後，提前至晚間10時40分順利完成，恢復雙向通車運轉。

高鐵說，預計於晚間10時40分與晚間11時自左營站各發出一班往南港站，各站停靠全車自由座（不含商務車廂）列車，預計分別於凌晨1時10分和1時30分抵達南港站。

高鐵說，該次事件造成旅客不便，敬請見諒。後續將研議後續求償事宜。

今天下午3點40分左右，東南水泥廠煙囪拆除工程出意外，高塔倒塌影響鄰近高壓電塔，導致供電異常，使得高鐵左營至台南站運輸中斷，現場影片還原當時驚悚過程，工作人員當時正用吊車與機具拆除水泥塔，透過無線電溝通下指示，一開始還說「對對對，這樣就對」，下一秒水泥塔下層突然斷裂，嚇得作業員喊了「靠X」，接著要吊車趕快倒退，但水泥塔已經往後方倒下，一舉壓爛吊車與旁巔的高壓電塔，瞬間火光四溢。

高雄市副市長林欽榮坐鎮事故現場，他聯繫交通部長王國材、台鐵局長杜微等人，取得他們同意與支持，晚間七點八分高雄左營、楠梓之間軌道斷電，大批工程人員頂著寒風漏夜搶修。一名台電維修人員說，台電工程車無法進入到台鐵與高鐵的軌道上維修，因此必須配合雙鐵的軌道維修車一同進行作業，由於倒塌鐵塔的電纜纏在列車用電的線路上，若拉扯恐會傷及其他電線，只能一段一段逐一清除。

台電與雙鐵維修人員搭乘去年啟用的高鐵電車線維修工程車，爬上八、九公尺高區域作業，因纏繞線路相當複雜，維修人員在現場不斷爬上爬下，倒塌電纜約達直徑約八公分，必須用油壓剪才能減除。施工相當順利，台鐵電車線在晚間八點四O分左右清理完成，經台電、台鐵雙方確認，隨即恢復通電及通車。

台鐵新左營站立即安排民眾上車，8點45分全線恢復電力，開放北上自強號374號列車往台中出發；南下自強號373號到台東也出發。

東南水泥拆廠是呼應高雄市政府的「左營高鐵門戶計畫」，運用左營高鐵站交通樞紐優勢，連結南部半導體S廊帶，同時拆除半屏山南麓東段舊廠址，啟動綠美化改變高雄門戶第一印象。拆廠作業多災多難，去年十一月底發生工安意外造成工人喪命，昨天又出事故，副市長林欽榮到場後勒令停工，強調會重罰查處，並追究公共危險罪等責任。