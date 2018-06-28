藍指空污法一國兩制 綠：不要污名化高屏

2018-06-28 15:02 中央社 台北28日電



國民黨立委黃昭順今天說，空污法修法是打假球，把高屏民眾當二等國民；民進黨團幹事長何欣純說，僅高屏是總量管制區，應就事論事，不要污名化高屏，也不要打擊新制度的建立。

立法院日前三讀通過空氣污染防制法修正案，新增移動污染源排放量可以抵換固定污染源排放量規定，希望改善車輛污染排放；但有部分汽機車族反彈，認為10年以上車輛就要納管，增加民眾困擾。

環保署27日表示，移動污染源抵換固定污染源排放總量，目前僅高屏總量管制區適用，沒有浮濫問題，且10年以上柴油車、二行程機車污染排放嚴重，汰換老舊車輛改善空污有迫切性。

中國國民黨立委黃昭順、陳宜民上午在立法院舉行「一個台灣兩個天空，空污法－民進黨遮羞布」記者會。黃昭順說，原本希望空污法修法能真正解決問題，但這次民進黨因為錯誤的能源政策急就章，「抓小放大，柿子挑軟的吃」。

黃昭順表示，目前高雄地區共有23萬輛二行程機車，1萬6000輛一、二期柴油車，卻被政府拿來給大財團的固定式污染源抵換，政府居然用造成人民不方便的方式，來圖利大財團，修法根本是打假球；她呼籲，政府不該把高屏人民健康當提款機，「我們不是二等國民」。

陳宜民說，空污法修法「根本是不及格」，抵換制度對南部很多鄉親來說，是一國兩制、劫貧濟富，空氣污染不但沒有解決，民眾還要更換交通工具；他強烈要求執政黨應思考南部鄉親的苦衷，並好好改善。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者說，國民黨立委完全扭曲，修法是讓環保署「有棍子」去要求，並加重罰金、提高刑責，設有吹哨者條款和檢舉獎金，多管道齊下讓大家一起改善空污，民進黨是真的想要改善空污，這也是國人對政府的期待。

何欣純表示，抵換機制部分，這次入法只是讓它更明確，目前只有高屏是總量管制區，希望修法後能給予時間，讓固定污染源能慢慢轉型，並訂有10年落日條款，應就事論事，不要污名化高屏，也不要打擊新制度的建立，抵換機制在世界各國已行之有年。