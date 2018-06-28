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中電北送遭疑釀空污 台電：也有北電中送

2018-06-28 13:07中央社 台北28日電

民進黨7位中彰投立委今天舉行記者會指出，特定候選人操作「停止中電北送」只是假議題；台電表示，為確保供電穩定，調度要各區互相融通，有中電北送，也有北電中送的情況。

民主進步黨立法委員張廖萬堅、何欣純、黃國書、林靜儀、陳素月、黃秀芳、蔡培慧上午在立法院舉行「中電北送攏係假，台電勿再縱容謠言」記者會。

張廖萬堅說，大家都非常重視中部地區空污問題，希望有效逐年改善，最近因為要選舉，有特定政黨、候選人操作要「停止中電北送」的議題，但中部地區總發電量逐年減少，台中市長林佳龍也大砍台中火力發電廠生煤許可使用量，中部用電量需求增加，中火的發電量僅足供中部地區使用，「中電北送」只是假議題。

黃國書表示，對於有候選人利用不實資訊消費空污、炒作議題，感到非常遺憾。過去的確是有「中電北送」，但中火發電高峰是2014年，當時台中市長是胡志強；且中火是1985年國民黨核定、推動的計畫，候選人對自己所屬政黨推動政策造成空污，「幾十年來也沒講半句話」。

何欣純說，空污不是只有口水戰就能解決，要用實際行動，林佳龍盡力要求控管生煤使用量，空污法最近三讀通過，都是政府具體的行動，要還給國人清新的空氣和健康。

黃秀芳表示，林佳龍與彰化縣長魏明谷推動綠能，整個空污狀況大幅改善；中火減煤後，預估今年發電量只剩下395.20億度電，而中彰投三縣市的用電需求因工商發展提高到433.93億度電，中火的發電量連中部地區都不夠用。

出席記者會的台灣電力公司調度處調度監鄭壽福說，台灣分為北中南三區，為確保供電穩定，調度要互相融通，發電廠跟需求不一定平衡，像是在夏季尖峰時期，南部、中部用電有些會送往北部的情況；離峰時，包括中部有機組歲修、降載減煤時，還是有北電中送的情況，區域會互相融通。

空污林佳龍何欣純
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