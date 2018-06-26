空汙法三讀 新增吹哨者條款

報系資料照片 分享 facebook 立法院昨（25）日晚三讀通過《空氣汙染防制法》修正案，不但加重工廠排放超量汙染源罰則，最高至2,000萬元，且新增吹哨者條款、鼓勵內部員工檢舉。

氣體排放量較大的產業包括石化、鋼鐵、電力、造紙等恐受影響。

修正案同時進一步加強燃料及有害汙染物管制，擴大汙染源納管範圍，外界關注空汙法修法後，是否影響產業發展及投資信心，仍有待觀察。此外，修正案授權各地方政府可因地制宜劃設「空氣品質維護區」，限制特定汽機車進入，未來10年以上的車輛排放標準將從嚴，排氣檢驗未過或未檢驗，最重可註銷牌照。

空汙法修法備受關注，不僅攸關民生健康，也牽動國家能源政策及產業發展。不過修法過程不算順利，歷經八次協商，不少條文仍具爭議。民進黨立法院黨團昨在人數優勢下，終於在立法院敲下議事槌，完成此次空汙法修法。

其中，第12條有關空汙總量管制的規定，因政院版本為環保署「會同」經濟部，被在野黨視為「霸王條款」。 昨日國民黨祭出500個變更議程案，要求執政黨讓步，民進黨團最後同意改為「會商」經濟部，但也新增但書，需報請行政院分期分區核定公告實施。

經濟日報提供 分享 facebook 第19條抵換機制，也是協商過程中朝野攻防重點，昨經院會表決通過民進黨版本，固定汙染源可利用改善移動汙染源所減少的排放量，取得抵換排放量，鼓勵企業透過收購舊車，並訂定十年的落日條款。

此次修法加重罰則，針對工廠排放超量汙染物且影響重大，處罰對象由行為人擴大到負責人跟監督策畫人，最低刑責提高到六個月徒刑，最高罰鍰額度提高20倍，從100萬元提升到2,000萬元，且將追繳因造成空汙獲得的不當利得。

三讀條文也明訂，電業為執行緊急防制措施，或配合降低燃煤發電，導致增加燃氣發電的排放量，經環保署審核許可後，不受許可證登載的排放量限制。

空汙法修正通過後，後續對於產業衝擊有待觀察。產業界擔憂，空汙法修法過嚴，恐影響國內電力供應及產業發展，甚至動搖投資信心。據了解，關於總量管制之規定，經濟部曾力爭保留與環保署「會同」，不過最後改為「會商」，是否造成重大投資案打退堂鼓，是後續觀察重點。

立法院此次大幅翻修空汙法，並授權縣市政府劃設「空氣品質維護區」，1999年6月前出廠的柴油車及二行程機車，將禁止進入或限制其進入時段，並以車牌辨識系統取代攔檢，違者可處500元至6萬元罰鍰。